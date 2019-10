Le Territoire de Belfort labellisé "département fleuri"

Franche-Comté, France

Bonne nouvelle pour les communes du Nord Franche-Comté. Tout le monde conserve ses 4 fleurs : Montbéliard, Mandeure pour le Doubs Belfort, Rougegoutte pour le Territoire de Belfort Et Luze et Moffans-et-Vacheresse pour la Haute-Saône. Toutes ces villes et villages conservent leur label au concours du fleurissement des communes. Le jury national a dévoilé son palmarès cette semaine.

Le Territoire de Belfort primé sur tout le département

Le Territoire de Belfort est même labellisé « Département Fleuri » par le Conseil National des Villes et villages fleuris pour une période de cinq ans. C'est le fruit d'un travail concerté avec les acteurs de l'environnement, notamment le lycée agricole de Valdoie et Belfort Tourisme. Seuls 19 départements en France obtiennent cette distinction.

Des difficultés croissantes pour les jardiniers

Pour la maire de Montbéliard, Marie-Noëlle Biguinet, les quatre fleurs ne "doivent pas masquer les difficultés croissantes que rencontrent les équipes de jardiniers en période de sécheresse et d’épisodes caniculaires et qui laissent à penser que nous devons adapter les plantations à l'évolution du climat".

Par ailleurs, le palmarès du concours départemental et régional, qui désigne les 1, 2 et 3 fleurs, sera connu le 19 octobre prochain à Arc et Senans. On sait déjà qu'Arcey, dans le Doubs, a obtenu sa première fleur cette année.