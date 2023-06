Le territoire de Seuil du Poitou a cartographié ses 143 friches !

Au total, sur le territoire du Seuil du Poitou, 143 friches ont été identifiées. Parmi elles, 81 représentant 57 hectares ont fait l'objet d'un diagnostic. Le but était de déterminer en fonction de différents enjeux, comme la qualité du bâti, comment on pourrait réutiliser ces friches. Pour quelle destination : activité économique ou habitat? Et enfin à quel coût?

Un petit quart des friches facilement réutilisables

Le résultat est le suivant : 22% de ces 81 friches pourraient être réutilisées facilement. Histoire d'aller au delà, les élus ont décidé de lancer des études encore plus poussées sur cinq friches emblématiques comme celle de l'ancien magasin Atlas de Dissay ou sur l'ancienne emprise SNCF à Châtellerault. Il s'agit là de savoir par exemple combien coûterait la dépollution de ces sites.

Avant que la loi climat s'impose à tous

Le but est de fournir, à tous les acteurs qui s'occupent d'aménagement, des données sur ces friches qui pourront ensuite servir aux porteurs de projets pour, à l'avenir, y développer, par exemple, des zones économiques ou résidentielles. Des informations utiles d'autant que les réserves foncières s'amenuisent et que, demain, la loi climat va réduire énormément la possibilité de transformer des espaces naturels ou agricoles en zones constructibles. Jusqu'à l'interdire à partir de 2050.