Le Tour des lacs d'Auvergne sélectionné pour la saison 4 du "GR® préféré des Français"

La nouvelle édition de la compétition, lancée par la Fédération française de la randonnée et en partenariat avec France Bleu, vient de démarrer. Parmi les candidats, il y a le GR® 30, qui fait le Tour des lacs et des volcans d'Auvergne. Une occasion pour la chaîne des Puys de briller.

Qui succédera au GR®21, _«Littoral de la Normandie», désigné «GR_® préféré des Français» par près de 100 000 internautes en novembre dernier ? Peut-être le GR® 30, qui fait le tour de la Chaîne des Puys, qui fête les deux ans de son inscription au patrimoine mondial de l'Unesco. Une bonne nouvelle en ce temps de confinement.

200 kilomètres à travers les Volcans d'Auvergne

Ce GR® fait ainsi un grand tour dans le sud du Puy-de-Dôme, de La Godivelle et Saint-Genès-Champespe à Aydat ou Orcival, en passant par la vallée de Chaudefour. Plus de 200 kilomètres qui traversent le Puy-de-Dôme, et qui feront peut-être l'objet d'un reportage vidéo. Comme à son habitude, un reportage doit être tourné cet été, présentant l'itinéraire sur quatre jours, et permettant aux internautes de se faire un avis sur les candidats. Faut-il encore que les conditions soit réunies, lié à l'épidémie de coronavirus. Un passage aux votes est annoncé en novembre prochain sur MonGR.fr.

En novembre 2018, le GR® 400, volcan du Cantal avait frôlé l'élection au titre suprême, recueillant 18% des voix derrière le GR® R1, La Réunion.