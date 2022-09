Le Tournant : FB Gard Lozère s'engage et éteint chaque soir son enseigne et sa vitrine

Pour contrer le risque de pénurie, la Première ministre Elisabeth Borne a encouragé les entreprises à la sobriété, faisant écho aux politiques de transition énergétique et de lutte contre le réchauffement climatique que se fixe son gouvernement. Radio France s'engage et adopte un plan de sobriété énergétique (qui passera notamment par la limitation des températures de chauffage et de climatisation) et s'engage à baisser de 40 % son bilan carbone d’ici 2030. A Nîmes, parmi les réflexes désormais quotidiens de son équipe, France Bleu Gard Lozère éteint chaque soir son enseigne et sa vitrine.

Eteignez en sortant !

Le service public montre la voie et s'engage pour l'environnement en tant que média mais aussi en tant qu'entreprise. Radio France adopte un plan de sobriété énergétique immédiat.

Nous nous engageons à baisser de 40 % notre bilan carbone d’ici 2030.

Nous serons transparents sur nos progrès en rendant régulièrement compte de l’avancement de nos objectifs.

Les antennes de Radio France font de la crise climatique un axe éditorial majeur. Il se déclinera dans nos programmes et nos tranches d’information, au quotidien et dans des spéciales. Nous maintiendrons également un volume conséquent d’émissions et de chroniques dédiées.

