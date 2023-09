Le tri sélectif désormais ramassé par un cheval, en centre-ville du Mans

La nouvelle collecte de déchets "hippomobile" a commencé en centre-ville du Mans, dans les quartiers de la Sirène et Saint-Nicolas, ce mardi 5 septembre. À présent, au lieu d'apporter sa poubelle jaune au point de collecte, c'est Doupette qui viendra les ramasser, un mardi matin sur deux dans les rues piétonnes. Doupette, c'est une jument percheronne noire, déjà utilisée dans la cité Plantagenêt depuis un an et demi.

Une nouvelle tournée en centre-ville bien préparée

Après avoir conquis les habitants de la cité Plantagenêt, Doupette gagne déjà le coeur des curieux en centre-ville. A peine arrivée pour sa première tournée, c'est déjà une star, elle est prise en photo et observée par presque tous les passants, comme Katel, qui travaille dans le quartier, "Je trouve ça très bien ! Et puis, c'est écolo !", elle sort son téléphone pour photographier l'imposante jument de 800 kgs "je l'envoie à ma nièce, pour lui montrer qu'elle pourrait faire un travail comme ça, collecter les ordures et faire du cheval en même temps !"

Un accueil chaleureux, déjà rencontré dans la cité Plantegenêt par Doupette et Christine Sallé, sa propriétaire qui la guide depuis la carriole de ramassage : "Tout le monde dit bonjour à Doupette, certains lui laissent des petits sacs de pain, des carottes, des trucs. C'est génial de voir la réaction des gens. Tout le monde est heureux de la voir, de 7 à 77 ans ! Ça rappelle des souvenirs à certains, ça émerveille les plus jeunes et tout le monde nous fait coucou. En fait, on a l'impression d'être des éboueurs de luxe" s'amuse-t-elle.

Mais pour cette nouvelle tournée, il a fallu préparer un peu Doupette, légèrement inquiète à cause des fanions rouge et blanc qui surplombent les rues près de la place de la Sirène: "Je l'ai emmenée déjà deux fois ici sans avoir besoin de ramasser les déchets, dans des conditions plus cool. Et ça s'est très bien passé. Donc, je pense que l'environnement ne va pas être un problème pour elle." Surtout que la jument noire en a vu d'autres ! "Elle travaille dans les vignes, dans la forêt, pour du débardage, pour du maraichage... Elle est largement capable physiquement d'assurer." Une tournée dure en moyenne entre 3 et 4 heures pour environ 30 mètres cubes de déchets. Et Christine prend soin de sa chère collègue à sabots : "elle passe aussi une grande partie de son temps au pré à se reposer avec ses congénères. On aime nos chevaux et on sait qu'il faut les préserver au niveau du travail".

Cet hiver, il sera même possible de voir Ursula, une colègue de Doupette, une jument percheronne grise, qui devrait prendre la relève pour certaines tournées !

Infos pratiques

La collecte de déchets s'effectuera un mardi sur deux dans chaque quartier, explique Renée Kaziewicz, vice-présidente de la métropole en charge de la propreté et ramassage des déchets "on aura, on aura la cité Plantagenêt et la Sirène une semaine. Et la semaine d'après, on aura un bout de la cité Plantagenêt et Saint-Nicolas. On alternera sur les deux à chaque fois."

Une présence qui réjouit la vice-présidente, et parfaitement adaptée au nouveau visage du centre-ville du Mans : "Comme en plus, on a refait toutes les rues du centre et du centre, ce sont des rues qui sont pavées. Pour le cheval, c'est un revêtement plus doux et ça permet aux gens d'être collectés en porte-à-porte." Les habitants devaient auparavant apporter les sacs au point de collecte le plus proche.

Huit cent personnes vont bénéficier de cette nouvelle collecte. Il est possible de retirer des sacs jaunes à la mairie le samedi de 9h à 17h.