Le Var et les Bouches-du-Rhône en vigilance jaune "pluie-inondation" et "orages"

De fortes pluies s'abattent sur le département du Var, placé en vigilance jaune "pluie-inondation" et "orages" à partir de ce samedi par Météo France. Vigilance jaune également dans les Bouches-du-Rhône. Beaucoup de pluie attendue, avec jusqu'à 150 millimètres par endroits.

Vigilance jaune "pluie-inondation" et "orages" déclenchée dans le Var et les Bouches-du-Rhône à partir de ce samedi dans la nuit. Un épisode méditerranéen s'abat sur les deux départements et devrait durer tout le week-end. Les zones situées sur le littoral sont particulièrement concernées.

"Il va beaucoup pleuvoir, on espère ne pas vivre les mêmes scènes que début octobre avec les inondations" prévient Yohan Laurito du site Méteo Varoise. Preuve de la forte activité météorologique, une trombe marine a été aperçue au large de Hyères ce vendredi après-midi.

Route inondées et forêts interdites d'accès

En raison des fortes pluies ce vendredi, la départementale 559A à Hyères a été coupée plusieurs heures. La préfecture du Var interdit également l'accès aux zones forestières incendiées cet été :"Les arbres incendiés durant cet été sont fragiles et pourraient tomber sous l’effet cumulé du vent et des averses" précise la préfecture qui redoute des glissements de terrain dans le massif des Maures.