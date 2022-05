Le varech des plages d'Arcachon valorisé en engrais

Sur le Bassin d'Arcachon, une entreprise transforme les algues en engrais pour les plantes. La société SVABA a été créée à La Teste-de-Buch il y a 10 ans. Aujourd'hui elle est la seule en France à produire un fertilisant bio, 100 % naturel et sans chimie.

C'est un processus finalement tout simple qui permet de valoriser le varech (ou zoostère) qui s'échoue à chaque marée sur les plages d'Arcachon. Avant la création de la SVABA ces algues étaient simplement ramassées par les services de la mairie puis envoyées en déchetterie. L'an passé plus de 350 tonnes ont été transformées en engrais par l'entreprise de la Teste.

C'est un processus mécanique : on retire d'abord le sable, le bois, les coquillages et éventuellement les résidus de plastique. Ensuite les algues sont lavées puis pressées pour obtenir cet engrais, en poudre ou en liquide. C'est un engrais polyvalent et tout aussi efficace que n'importe quel autre produit vendu en jardinerie.

1 tonne de matière première va produire environ 50 kilos de fertilisant "Zostigreen"

Ce sont essentiellement des particuliers qui viennent acheter leur engrais directement à l'usine de la SVABA, tous les mercredis après-midi. On trouve aussi leurs produits dans quelques jardineries du Bassin d'Arcachon. La SVABA a également quelques gros clients, notamment des viticulteurs du bordelais mais aussi un producteur de bananes à la Martinique. C'est un fertilisant bio, 100 % naturel et sans chimie.