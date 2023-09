Le Vercors obtient le label "réserve internationale de ciel étoilé"

Le Parc naturel régional du Vercors annonce ce mardi 26 septembre, avoir obtenu le label "Réserve internationale de ciel étoilé" décerné par l'ONG américaine DarkSky International . Ce label récompense les territoires et espaces naturels qui ont œuvré à la réduction des pollutions lumineuses, au point que l'on puisse désormais y observer sans gêne le ciel étoilé. Au-delà cette réduction des pollutions lumineuses a des effets bénéfiques sur la faune, la flore et peut en avoir aussi sur notre qualité de sommeil. C'est seulement le 5e label décerné en France après les RICE du Pic du midi de Bigorre, du Parc national des Cévennes, d'Alpes Azur Mercantour et du Parc naturel régional des Millevaches en Limousin.

Les 3/4 du sud du massif

Pour l'instant ce label ne concerne que 39 communes - sur les 89 que compte le Parc naturel régional du Vercors - essentiellement situées dans la partie sud du massif et en grande majorité dans la partie drômoise. Il s'agit de la réserve des Hauts-plateaux, du secteur de La-Chapelle-en-Vercors ou encore de Font d'Urle... Des secteurs qui sont parmi les moins peuplés du Vercors mais où habitants et municipalités ont tout de même du s'adapter en réduisant, voire en supprimant, l'éclairage nocturne. Ce qui n'est pas allé de soi explique le président du Parc Jacques Adenot. "Il fallait s'engager avec l'ensemble des communes du territoire. Il y a un bon nombre de petites communes qui sont là et qui n'avaient pas de moyens, qui avaient rien pour pouvoir améliorer l'éclairage nocturne". "Je revois encore, explique l'élu, la mairesse dans un petit village qui nous dit "Mais nous, les gens, ils ne veulent pas parce qu'ils veulent pouvoir sortir sans se casser la figure", alors qu'en fait ils ne sortent quasiment jamais. Alors elle les a invités pour qu'on discute un peu de tout ça et puis, devant la réaction des uns et des autres elle a trouvé une solution. Elle a offert à chacun des habitants une lampe de poche. Les gens étaient ravis et ça a apaisé tout le système". Désormais cette commune éteint très largement ses lumière la nuit.

Un effet boule de neige ?

Pour Jacques Adenot cette histoire et le symbole que les choses peuvent avancer et que petit à petit peut s'imposer l'idée de " faire un petit peu différemment d'avant". L'ambition est de continuer. De repousser les frontières de la zone labellisée. Jamais le Vercors ne parviendra à supprimer les halos lumineux des agglomérations et métropoles environnantes (Grenoble, Valence, Bourg-de-Péage/Romans...) mais il reste une marge selon l'élu. "Autour de cette zone (celle qui est labellisée NDLR), explique le président du Parc naturel régional du Vercors, il y a des halos [...]et le but, c'est qu'on étende cette zone progressivement, qu'elle soit plus grand encore, et [...] qu'on ait la vue d'ensemble sur la Voie lactée par exemple, comme on l'a à 4 000 mètres ou à 4 500 mètres d'altitude". "Ça ne veut pas dire qu'on éteint tout. Ça veut dire qu'on oriente différemment la lumière. On limite les zones d'éclairage qui ne sont pas utiles et indispensables et on permet quand même à la vie d'exister. L'éclairage vers le bas, ce n'est pas un éclairage qui empêche la vie, c'est un éclairage qui évite d'éclairer les étoiles [...] Les gens tout doucement, se disent "Je pourrais faire là, je pourrais faire ça"... Spontanément ils auraient tendance à en rajouter de la lumière; [...] Là, c'est un changement profond de façons de faire, de réfléchir et de penser demain." Ce label est aussi évidemment et incontestablement un outil de communication supplémentaire en direction de la clientèle touristique.