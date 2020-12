Le vidéaste cherbourgeois François Dourlen bientôt en expédition au Groenland

"Je ne pense pas qu'on me proposera un projet comme ça deux fois". Le fameux vidéaste François Dourlen n'est plus professeur d'histoire au lycée Tocqueville de Cherbourg depuis un an. Aujourd'hui, il se concentre amplement sur l'image. Après des séquences sur les commerces, un film sur la pêche, des collaborations avec Netflix et Canal +, le manchois se lance dans un nouveau défi. Il va suivre pendant cinq ans l'expédition Greenlandia à travers le Groenland.

Sur les traces du commandant Charcot

En collaboration avec la journaliste Sophie Roland, François Dourlen compte réaliser à partir de l'été 2021, une série de documentaires sur les conséquences du réchauffement climatique. "Il y a aura aussi des scientifiques. On part à trois bateaux. C'est quand même une grosse expédition", explique-t-il. Sur les traces du commandant Jean-Baptiste Charcot, pionnier des explorations polaires entre 1925 et 1936, l'équipe va s'installer à Ittoqqoortormitt. Ce petit village se trouve au nord-est du Groenland, au milieu des glaces. En moyenne, la température y monte de trois degrés chaque année.

"Mesurer la faculté d'adaptation des hommes"

"La culture de ces gens est en train de fondre. Cela nous arrivera à un moment ou un autre même si ce ne sera pas une fonte des glaces pour nous. On veut mesurer la faculté d'adaptation des hommes face aux changements climatiques", continue le cherbourgeois.

À travers l'objectif de sa camera, François Dournel veut donc faire vivre cette expédition, au fil du travail des scientifiques, mais aussi des rencontres qu'il fera sur place. "Je veux avoir un regard d'enfant sur les choses. Quand on ressent ça, on le voit dans les images", précise le vidéaste aux 200 000 abonnés sur Instagram.

Pendant cinq ans, le groupe se rendra au printemps et pendant l'été au Groenland. Trois voiliers partiront de Reykjavik en Islande vers les glaces. L'équipe se dirigera également vers le Scoresby Fjord.