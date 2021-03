Le village de Saint-Didier installe des nichoirs pour le retour des hirondelles dans ses rues

Les hirondelles ‘’des fenêtres’’ sont habituées et bien plus visible en ville que l'hirondelle dite rustique qui niche en campagne par exemple dans les granges. En contrebas des toitures les hirondelles de fenêtre installent leurs nids sous les génoises. Mais voilà beaucoup ont été détruits ces dernières années.

L’opération nichoirs est menée ici avec le concours de la LPO. « On voudrait qu’elles recolonisent Saint-Didier puisqu’elles étaient présentes en nombre il y a un certain temps , explique Bernadette Quoirin, Conseillère Municipale déléguée à l'Environnement, petit à petit elles ont déserté à cause de travaux sur les façades ou bien les gens qui détruisent les nids parce qui peut y avoir des déjections qui salissent les murs. Et puis il y a aussi le manque d’humidité et de surfaces boueuses en ville avec l’artificialisation des sols pour qu’elles confectionnent leurs nids à temps afin de pouvoir pondre leurs œufs. Et on a essayé de placer ces nichoirs a proximité des nids désertés car _les hirondelles reviennent toujours sur leurs anciens lieux d’habitation_. »

La population d'hirondelles en chute libre ces dernières années

Qu'elle soit de fenêtre ou rustique l'hirondelle connait en effet une très forte régression, depuis les années 1970 environ, qui tend à s'aggraver : une baisse de 84 % sur 10 ans a même été calculée par la LPO . En cause la raréfaction surtout de son unique nourriture, les insectes volants car elles ne se nourrissent qu'en vol. A ce propos, le conseiller municipal mais aussi président de France Nature Environnement, Jean-Francois Samie rappelle : « Une hirondelle _peut manger jusqu’à trois mille moustiques par jour_. Pour cette opération on a privilégié de placer effectivement les nichoirs qui sont doubles de préférence près des anciens nids. On a aussi la contrainte de les placer sous les génoises à des endroits dégagés car les hirondelles arrivent très vite , aux alentours de 60 km/heure, et freinent d’un coup pour pénétrer dans la petite ouverture. »

Dix nichoirs ont déjà été posés ( cinq paires ) et à terme la municipalité souhaite en placer quatre-vingt pour retrouver le population passée initialement comptabilisée par la LPO. On attend à présent les premiers retours dans les nouveaux nichoirs aux environs fin mars mais surtout début avril.