Le voilier Maewan de retour au port après 6 ans d'expédition autour du monde.

Le voilier Maewan a clôturé ce samedi son tour du monde, six ans après son départ. L'expédition sportive s'est transformée au fur et à mesure des escales en projet écologique, donnant naissance à l'association Maewan.

Des dizaines de bateaux accompagnent le retour du voilier Maewan le long de l'Aber Wrac'h, au nord de Brest, jusqu'au port. Samedi 13 novembre au matin, le navire bouclait un tour du monde lancé en févier 2015, remplit d'escales, de découvertes et de projet écologiques.

À l'origine, une expédition sportive

Le capitaine est originaire... de Grenoble. Ex-guide de montagne, Erwan Le Lann est décrit par les membres de son équipage comme "fou" et "débrouillard". Deux qualités essentielles pour parcourir le monde sur un bateau de onze mètres de long, en aluminium, pourvut d'une éolienne, de panneaux solaires et d'hydro générateurs qui fournissent de l'électricité.

Erwan Le Lann et Marion Courtois sur le bateau Maewan, de retour au port de l'Aber Wrac'h, samedi 13 novembre 2021. © Radio France - Sophie PODEVIN

De toutes les escales, il refuse d'en choisir une préférée. Il faut dire qu'elles ont toutes un petit goût d'aventure : Islande, Groenland, Pacifique Nord, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Polynésie Française, Cap Horn, Brésil, Mauritanie...

En revanche, le capitaine concède avoir vécue des galères tous les jours.

Une emmerde ? Celle du Groenland où on a tapé un bout de glace qui a déchiré le bateau. On a mis 3 semaines à pouvoir le réparer. Erwan Le Lann, capitaine du Maewan.

Si le bateau fut en mer pendant 6 ans, ce n'est pas le cas de son équipage. Près de 80 personnes se sont relayés, à raison de 6 personnes maximum sur le bateau, pour des périodes de 6 à 8 mois en mer par an. Le résultat : 26 escales et plus de 60 milles kilomètres parcourus.

De l'écologie et de la sensibilisation à l'environnement

Quelques années après le départ du bateau : une nouvelle idée germe. Celle de mettre en place des ateliers de sensibilisation à l'environnement et à l'écologie en France et partout là où le bateau fait escale. L'idée a été soufflée par Marion Courtois, compagne de Erwan Le Lann qui a beaucoup travaillé dans l'humanitaire. L'association Maewan est née.

Le voilier Maewan à son retour au port. © Radio France

Sont alors mis en place des ateliers de plusieurs semaines pour accompagner les jeunes dans la création de projet en accord avec leur environnement, aidé des aventuriers et des sportifs de l'association.

Une nouvelle expédition de cinq ans est déjà prévue par le couple d'explorateurs : direction le Pacifique.