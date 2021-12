Le World Impact Summit s'ouvre ce jeudi à Bordeaux

La quatrième édition du Sommet international des solutions pour la planète ou WIS (World Impact Summit) s'ouvre ce jeudi à Bordeaux. 5 000 participants sont attendus sur les deux jours. Cette réunion et ces conférences permettent de réfléchir sur les solutions qui peuvent être mises en place par les entreprises contre le réchauffement de la planète.

Cette année, le thème de l'eau est mis en avant par les organisateurs. Nicolas Pereira, le fondateur du WIS et conseiller municipal de la ville de Bordeaux explique ce choix : "Les différentes catastrophes qu'on a vu à l'échelle mondiale ont montré que cette ressource était particulièrement en danger partout à travers le monde et que l'accès à l'eau va devenir de plus en plus difficile en raison des conséquences du changement et du réchauffement climatique. Donc, cette grande cause c'est pour alerter, pour sensibiliser, mais aussi pour démontrer, montrer qu'il y a des solutions concrètes qui sont portées par des acteurs, qu'ils soient des acteurs publics comme l'Agence de l'eau Adour-Garonne, qui est notre partenaire de cette grande cause de l'eau. Des acteurs privés aussi, qui s'engagent, qui portent des solutions et qui permettent de résoudre les problématiques d'accès à l'eau à l'échelle mondiale".

Quatre autres thématiques

Mais ce sommet n'est pas seulement la grande cause de l'eau. Quatre autres thématiques sont présentées : l'objectif zéro carbone, l'économie circulaire, la relance durable des territoires et la biodiversité et la nature. Ces thèmes sont abordés sur quatre demi-journées, dont certaines seront accessibles au grand public, notamment ce jeudi soir pour les nocturnes et le vendredi après-midi sur la biodiversité et la protection de la nature, qui est entièrement accessible en accès libre.

Deux sondages exclusifs

Deux sondages autour des questions de la transition écologique sont présentés à cette occasion, explique Nicolas Pereira. Deux axes ont été ciblés : "Le premier, c'est :

Pensez vous que votre entreprise en fait assez ?

Et donc, on constate que plus on est jeune, moins on considère que l'entreprise en fait assez. Et inversement, plus on est âgé et plus on considère que l'entreprise en fait assez".

57% des salariés du privé pensent que leur entreprise s’engage suffisamment en matière de protection de l’environnement. Et c'est majoritairement les salariés du BTP qui sont les plus satisfaits.

"La seconde question est liée aux Français et leur épargne. Et là, on constate que pour 59 % des Français aujourd'hui, la question de l'enjeu environnemental des placements est un critère important". Pour 77% du panel interrogé, cette question a pris de l'importance avec la crise sanitaire.