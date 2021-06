Le ZooParc de Beauval devient un refuge de la Ligue de protection des oiseaux

Le ZooParc de Beauval inaugure un refuge de la LPO. Sur France Bleu Berry, Allain Bougrain-Dubourg, le président de la LPO, détaille cet engagement pour la protection de la biodiversité et annonce le projet de créer "le plus grand centre de soins pour accueillir la faune sauvage d'Europe" à Beauval.

On ne trouve pas que des pandas, des lions et des rhinocéros au zoo de Beauval ! Parmi les 35 000 animaux de 800 espèces différentes, il y a de nombreux oiseaux. Ce jeudi 17 juin, le ZooParc devient officiellement un refuge de la Ligue de protection des oiseaux (LPO). "C'est un engagement qui vise à ne pas mettre de produits chimiques, ne pas chasser à l'intérieur de cet espace et tout mettre en œuvre pour favoriser l'épanouissement de la flore pour que des nids soient faits", explique Allain Bougrain-Dubourg, le président de la LPO, invité de France Bleu Berry.

L'association a réalisé un inventaire des espèces locales sur les sites à proximité du parc. "On découvre beaucoup d'espèces très intéressantes, détaille-t-il. 11 espèces de chauve-souris, pas loin de 70 espèces d'oiseaux, dont le martinet noir, l'alouette des champs, l'hirondelle rustique qui sont des oiseaux en déclin terrible. On a besoin de les protéger. Il y a aussi des blaireaux, des martres, des écureuils".

C'est un lieu tout à fait remarquable, on est ravi d'engager cette collaboration

Le parc zoologique travaille avec la LPO depuis des années sur des programmes de conservation de la nature, notamment pour le vison d'Europe. "C'est le mammifère le plus rare d'Europe, explique Allain Bougrain-Dubourg. Il en reste moins de 200 représentants". Le président de la Ligue de protection des animaux ajoute qu'ils travaillent aussi ensemble sur des programmes de protection des rapaces.

Allain Bougrain-Dubourg © Radio France

"On est en relation notamment sur la question des parcs zoologiques. La LPO est très réservée sur la question de la captivité, admet-il. On a essayé d'avancer pour améliorer les choses, et on voit aujourd'hui que ça bouge, notamment à l'initiative du zoo de Beauval".

"On a le projet de faire peut-être le plus grand centre de soins pour accueillir la faune sauvage d'Europe", annonce Allain Bougrain-Dubourg. Actuellement, on en a un certain nombre un peu partout en France, mais ça manque un peu en région Centre-Val-de-Loire". Le projet pourrait voir le jour dans deux ans.

La disparition des espèces, une situation réversible selon lui

Depuis des années, la Ligue de protection des oiseaux alerte sur la disparition des espèces. Fin mai, elle a d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme avec des experts de l'Office français de la biodiversité, du CNRS en publiant une étude : le nombre d'oiseaux a chuté de près d'un tiers en trente ans. Une situation qui n'est pas irréversible, estime Allain Bougrain-Dubourg. "On connaît les solutions et l'un des premiers problèmes qui apparaît au niveau mondial, c'est l'agriculture intensive avec un cortège chimique qui efface la présence des insectes, indique-t-il. Si on revisite la politique agricole commune (PAC), comme on le fait actuellement, on peut espérer avoir un mieux-être dans les dans les campagnes".

"On a sauvé des espèces, comme la cigogne blanche, une espèce emblématique à Beauval, raconte-t-il. Il en restait moins de dix couples dans les années 1970. Et actuellement, il y en a plus de 4 000 couples en France".