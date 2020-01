Le Zooparc de Beauval donne 50.000 € en urgence pour sauver les animaux menacés par les incendies en Australie

Le Zoo de Beauval est le seul en France à accueillir des koalas, 4 femelles et 2 mâles, ainsi que plusieurs animaux emblématiques de l'Australie.

Centre-Val de Loire, France

Le zoo de Beauval s'engage pour aider l'Australie toujours ravagée par de violents incendies et ce depuis août 2019. Plus de 8 millions d'hectares de forêts ont brûlé et un milliard d'animaux sont morts dans ces feux.

Pour soutenir l'Australie, 50.000 € vont être débloqués en urgence et une campagne de collecte de dons est organisée par Beauval Nature. Cette association milite pour la conservation des espèces et la protection de la biodiversité.

Le ZooParc de Beauval et ses équipes sont particulièrement touchés par les incendies en Australie. Il est le seul de France à héberger des koalas, animal emblématique de ce continent. 4 femelles et 2 mâles koalas vivent dans la serre australienne.

Le Zoo de Beauval accueille aussi d'autres animaux d'origine australienne comme les diables de Tasmanie et les kangourous.