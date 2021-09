La fin des prospectus publicitaires Leclerc dans les boîtes aux lettres de Dordogne dès 2022

L'enseigne Leclerc à Périgueux et à Trélissac annonce qu'elle arrête d'envoyer des publicités dans les boîtes aux lettres à partir du 1er janvier 2022. Cela représente chaque année plus de six millions de prospectus pour ces magasins.

Plus de 6 millions de prospectus sont envoyés par les magasins Leclerc de Périgueux et Trélissac chaque année. Photo d'illustration

Vous aurez un peu moins de publicités dans vos boîtes aux lettres à partir du 1er janvier 2022, si vous habitez dans le secteur de Périgueux et de Trélissac, car l'enseigne Leclerc annonce l'arrêt des envois de prospectus publicitaires et des catalogues. "Cela représente plus de six millions de prospectus par an" explique Fabrice Faure, le président des magasins Leclerc de Périgueux et de Trélissac. A chaque nouvelle série de promotions, ce sont environ 60.000 tracts qui sont distribués aux Périgourdins du secteur.

290 tonnes de papier économisés

Les catalogues papiers sont le premier vecteur d'achat assure Fabrice Faure mais il s'agit d'anticiper l'application de loi Climat qui prévoit un changement dans la distribution. D'ici quelques mois, explique le président des deux magasins, pour recevoir les publicités, il faudra coller un autocollant "Oui PUB" sur sa boîte aux lettres. Aujourd'hui, c'est le système inverse, les Périgourdins qui ne veulent pas de publicités doivent coller un autocollant "Stop PUB" sur leur boîtes aux lettres. "Actuellement, 30% des Périgourdins ont cet autocollant "Stop PUB", affirme Fabrice Faure "donc on a un tiers de clients potentiels qui ne reçoivent pas nos informations".

Il y a aussi l'argument écologique, la fin des prospectus pour Leclerc Périgueux et Trélissac, cela représente 290 tonnes de papier économisés chaque année.

Une communication via les réseaux sociaux et l'application

Le président des deux magasins compte désormais communiquer sur les réseaux sociaux et via l'application dédiée qui compte, à ce jour, 10.000 abonnés en Dordogne. Quelques catalogues papiers seront disponibles à l'entrée des magasins pour les clients qui le souhaitent.

Pour le moment, Leclerc est la seule grande enseigne de Dordogne à annoncer l'arrêt des prospectus publicitaires. Le groupe U l'expérimente dans 250 magasins en France mais aucun n'est concerné en Dordogne. Monoprix avait été précurseur en arrêtant l'envoi massif de prospectus à ses clients.

Selon l'association Zero Waste France qui lutte contre la production de déchets, 900.000 tonnes de papier sont distribués chaque année en France sous forme de prospectus.