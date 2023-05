Lège Cap Ferret se prépare pour la saison des incendies

Le Maire de Lège Cap Ferret Philippe De Gonneville l'avoue : il avait conscience du risque incendie, mais ce qu'il s'est passé l'été dernier a accéléré l'action municipale sur le sujet. Pour cela il a mis en place une équipe entièrement dédiée à la question, pilotée par le conseiller municipal Luc Arsonneaud.

Le but était de mettre en place de la documentation et d'investir dans des équipements. Côté prévention, la municipalité a édité un manuel le DICRIM, Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs, avec une grande rubrique feux de forêt à la fois pour expliquer les comportements à avoir pour ne pas déclencher d'incendie et expliquer la conduite à tenir si un feu de forêt démarre.

Le document d'information sur les risques majeurs de Lège Cap Ferret, avec entre autres le risque incendie. © Radio France - Ulysse Le Toquin

Et puis la mairie a mis en place de nombreuses mesures concrètes. 200.000 euros d'investissements plus tard, elle s'est équipée d'un drone piloté par la police municipale pour surveiller le massif forestier la nuit, de bornes d'alerte au cœur de la forêt pour prévenir les promeneurs, d'un système d'alerte générale par SMS en cas d'incendie, de nouveaux réservoirs d'eau et de nouveaux véhicules, d'une collaboration étroite avec l'Office National des Forêts, les pompiers et la réserve civile de la ville de Lège Cap Ferret...

Le maire Philippe De Gonneville veut instaurer "une vraie culture du risque" : "Certains pays comme le Japon vivent en permanence avec le risque sismique, nous allons nous devoir vivre en permanence avec le risque incendie. Il fera partie de notre quotidien tout autant que notre frigo ou notre voiture" conclut l'édile.