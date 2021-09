Léman : une microalgue non toxique prolifère "de manière spectaculaire" dans les eaux du Lac

On a le nom de la coupable : Uroglena sp. C'est bien cette algue microscopique (phytoplancton) qui s'est développée ces derniers jours "de manière exceptionnelle et spectaculaire" dans les eaux du Léman (Haute-Savoie), indiquent les spécialistes franco-suisses du CIPEL, qui surveillent la qualité des eaux. L'algue a été observée à la surface du Lac, en de nombreux endroits du Chablais : d’Amphion-les-Bains (Haute-Savoie) à Clarens (Suisse) en passant par Cully (Suisse) et Saint-Gingolph (Haute-Savoie).

Une odeur typique de poisson

Coloration des eaux de surface du Léman photographiée au Port de Séchex à Margencel (Haute-Savoie) - CIPEL

"L’analyse d’un échantillon d’eau réalisé par l’INRAE à Thonon-les-Bains a permis d’identifier l’origine de cette coloration inhabituelle : la microalgue non toxique Uroglena sp., qui colore effectivement l’eau en marron et qui est typique par son odeur de poisson".

La baignade a même été interdite par précaution à Saint-Gingolph, et la station de pompage des eaux d'Evian-les-Bains, arrêtée momentanément. Mais il s'agit d'une "micro-algue non toxique" dont "la prolifération, qui a démarré le weekend dernier, devrait se résorber naturellement ces prochains jours", nous explique-t-on.

Moins dangereuse que les cyanobactéries

La présence de microalgues est régulièrement observée au Léman, du printemps à l'automne. En mai dernier, l’algue filamenteuse Mougeotia gracillima s’était développée de façon importante, jusqu’à 15 mètres de profondeur. Ce phytoplancton est problématique pour la pêche car il colmate les filets et peut fortement réduire les captures de poissons.

Une autre algue, pour le coup toxique, s'avère beaucoup plus embarrassante : la cyanobactérie Planktothrix rubescens. Celle-ci s'est développée ces dernières années dans les eaux du Léman, et pose des problèmes pour l’eau potable et la baignade. Elle fait l'objet d'un suivi régulier (analyses de la teneur en phosphore et azote dissous dans l'eau, température de l'eau etc...).

