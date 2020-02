Léoncel : la préfecture de la Drôme rappelle à l'ordre la nouvelle réserve de vie sauvage

Léoncel, France

C'est une mise en demeure. Après avoir constaté des trous dans la clôture de cette ancienne réserve de chasse, la préfecture de la Drôme demande à l'Aspas de bien vouloir y remédier.

La nécessité d'une clôture étanche

L'espace que vient d'acquérir l'Aspas est une ancienne réserve de chasse créée en 1983. L'ancien propriétaire y a introduit de façon légale des espèces qui ne font partie de la faune du Vercors, par exemple des cerfs sika, originaire d'Asie ou encore des daims. Le cerf sika ne doit pas s'accoupler avec le cerf sauvage du plateau. Cette hybridation pourrait avoir des conséquences graves sur la population de cerf endémique du Vercors. D'où la nécessité d'une clôture étanche pour cette ancienne réserve chasse.

La clôture est à nouveau étanche dit Clément Roche, coordinateur des réserves de vie sauvage à l'Aspas.

L'Aspas de son côté a également constaté des trous dans l'enclos. Ces trous dit l'association ont été réparés et la clôture est à nouveau étanche. Le but de l'Apas est de pouvoir à nouveau ouvrir cette réserve de vie sauvage. Il faut pour cela qu'il n'y ait plus de cerf sika ou d'espèces étrangères au Vercors. L'association va donc soit stériliser les cerfs sika ou les daims ou les envoyer dans des zoos. Lorsqu'il n'y aura plus ce genre d'animaux alors l'enclos pourra être ouvert. L'Aspas compte à terme l'ouvrir au public tout en y interdisant la chasse.