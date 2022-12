Les 100 marathons en 100 jours pour le climat passent par la Marne et les Ardennes

Boucler 100 marathons en 100 jours, c’est le défi que relève en ce moment Nicolas Vandenelsken pour l’association Uni-Vert Sport. Le GreeNico Tour .

Depuis son départ le 3 septembre de Montargis, cet éco-aventurier a couru un marathon chaque jour en dessinant un cœur sur la carte de France. Et dans chaque ville étape, il sensibilise des écoliers, des collégiens, des élus et met en avant des associations qui agissent pour la transition énergétique

Son parcours en Champagne-Ardenne

Ce samedi 3 décembre, Nicolas Vandenelsken court son 92ème marathon entre Signy-l’Abbaye et Bogny-sur-Meuse, où il rejoindra les animations du Téléthon, avant de repartir dimanche vers Signy-le-Petit. L’arrivée finale de la 100ème étape est prévue à Valenciennes, dans le Nord, le 11 décembre. L’athlète aura alors parcour 4220 km.

Il est déjà passé à Lachy et Mourmelon-le-Grand, dans la Marne, en septembre. Puis Grandpré, dans les Ardennes. Et depuis mardi, le sportif et militant a fait une halte à Jonchery-sur-Vesle, Pontfaverger-Monvillers, Vouziers et Signy-L’Abbaye.

Un accueil triomphal

Chaque matin, Nicolas prend le départ entre 7h et 8h pour arriver à la mi-journée. L’après-midi est consacré aux rencontres et aux échanges. Ce vendredi 2 décembre, ce sont les collégiens de Signy-l’Abbaye qui ont accueilli cet éco-aventurier à son arrivée.

Les élèves de la section VTT ont même roulé à ses côtés sur les 5 derniers kilomètres depuis Dommery, rejoints par un autre groupe d’enfants qui ont couru le dernier kilomètre jusqu’à la cour du collège où 500 élèves formaient une haie d’honneur.

Les jambes et la tête

Les collégiens ont ensuite formé une fresque humaine en forme de cœur et les classes de 6ème ont pu participer à des ateliers mêlant pratique sportive et sensibilisation à l’enjeu climatique.

"On est dans de l’écologie positive", se réjouit Françoise Vocanson, professeur de SVT au collège de Signy-l’Abbaye. L’établissement est déjà très impliqué dans l’action en faveur du développement durable, notamment à travers les éco-délégués de classe.

Pour les finales du championnat de France UNSS de VTT au lac des Vieilles-Forges, les collégiens de Signy-l’Abbaye ont par exemple installé des toilettes sèches, un vélo pour recharger les téléphones portables. Ils ont recyclé les rubalises et installé une station de lavage des vélos pour ne pas « salir » l’eau du lac.