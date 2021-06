Les 13 Régions ont encore des progrès à faire en matière de transition écologique, d'après un observatoire

Avec un meilleur élève qui a tout juste la moyenne - la Région Grand Est avec 10,3 sur 20 - les Régions ont encore du pain sur la planche concernant la protection de l'environnement, d'après le baromètre EnviroScore publié le 1er juin par l'Observatoire de la transition écologique des territoires.

Avec cet outil publié à quelques semaines des élections départementales et régionales, l'Observatoire veut afficher les résultats obtenus par les territoires pour "favoriser les dynamiques régionales pour accélérer la transition écologique". Il assure n'être lié à "aucun mouvement politique ou philosophique" mais est soutenu par plusieurs associations et syndicats, comme Générations Futures ou La Fage.

La moyenne à peine obtenue

L'Observatoire a étudié leur politique au cours du précédent mandat, 2016-2021, selon sept thèmes : Énergie-Climat, Santé environnementale, Biodiversité, Bâtiment, Agriculture, Transports, Achats publics responsables. "Si certaines Régions présentent des notes encourageantes, les résultats restent mauvais au regard des objectifs nationaux et européens", indique dans son communiqué l'Observatoire.

Sur son site Internet, il indique le classement dans chaque catégorie. En matière de santé environnementale par exemple, les Pays de la Loire obtiennent 15,8/20, la région Centre et la Bourgogne 12,7. "Les Pays de la Loire et le Centre-Val de Loire ont réduit fortement leur utilisation de pesticides : respectivement -4,8% et -2,4 % annuels. La Région Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté se distinguent par une baisse significative du nombre de jours de dépassement des seuils de pollution (-5 j/an et -2 j/an)", explique l'Observatoire. En bas de tableau, la Corse, l'Occitanie et les Hauts-de-France obtiennent des scores inférieurs à 7/20.

Pour ce qui est des transports, "le Centre-Val de Loire est en tête sur la fréquentation des trains (+ 26%/ an) et la baisse du trafic aérien. La Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine sont bien positionnées sur la fréquentation des gares et sur les aménagements cyclables" mais aucune Région n'a la moyenne.

Des progrès sont nécessaires et urgents - Observatoire de la transition écologique des territoires

Au classement final, seule la Région Grand Est atteint la moyenne, suivie par le Centre-Val de Loire et la Nouvelle-Aquitaine. "Cinq régions ont un score inférieur à 7/20 ! Des progrès sont nécessaires et urgents", résume l'Observatoire.

Avec cette première édition de l’EnviroScore, l'Observatoire de la transition écologique des territoires entend "positionner les enjeux écologiques au cœur des débats" juste avant les élections et "informer les citoyens sur les résultats réels obtenus par les sortants au cours de leur mandat". Alors que la transition écologique fait désormais partie des compétences des Régions, l'Observatoire note qu'elles "affichent des ambitions qui ne sont pas forcément associées à un plan d’action en conformité avec les objectifs fixés" et appelle à faire mieux.