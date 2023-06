Les 15 tortues soignées par l'Aquarium de La Rochelle ont pris le large

Les deux premières tortues caouannes avancent à leur rythme jusqu'à l'Océan. Les autres attendent dans des bacs en plastique, lovées dans des serviettes de bain. Leurs nageoires s'agitent ... elles trépignent d'impatience. Ce jeudi matin, à Saint-Clément-des-Baleines, sur l'île de Ré. Derrière le périmètre de sécurité fait de bambous et de cordes, une centaine d'écoliers observe la scène avec enthousiasme. C'est le cas de Noémie, 10 ans, la tortue est son animal préféré : " C'est incroyable, c'est la première fois que je vois des tortues aller à l'eau. Moi j'aimerais bien devenir une tortue pour découvrir les fonds marins , pour regarder ce que ça fait d'être dans l'eau en ouvrant grand les yeux".

Au bord de l'eau, sur le sable humide, les spécimens à carapace font la course... ou demi-tour. Elsa, soigneuse à l'Aquarium de la Rochelle note sur un calepin l'ordre de passage des tortues et le temps qu'elles ont mis avant de prendre le large : "Il y a des tortues plus rapides que d'autres. On a eu des tortues très lentes ... certaines longent un peu la plage. Mais en général elle mettent 5 minutes avant de se remettre à l'eau", s'amuse-t-elle.

Des conditions météorologiques optimales

Ciel couvert, vent fort, mer translucide... toutes les éléments étaient réunis que la remise à l'eau se déroule pour le mieux. La température de l'eau à 18 degrés : ni trop froide, ni trop chaude. Car au- delà de 19 degrés, les tortues ont tendance à rester le long des côtes rétaises.

Pour éviter qu'elles ne le fassent, des balises GPS ont été installées sur la carapace de 6 tortues. Le but : surveiller leurs déplacements et leur état de santé. Surtout la plage n'a pas été choisie au hasard, selon Florence Dell-Amicco, responsable du centre de soin : "On a choisi la plage de la Conche des Baleines au nord de l'île car il y a des courants qui poussent les tortues vers le large", explique la soigneuse.

Nazaré (l'immense tortue de 37 kilos), Neptune ou encore Nori iront peut-être Madagascar, aux Caraïbes ou au Royaume-Uni ... impossible de savoir.