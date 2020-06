Les trois tortues échouées sur le littoral des Landes cet hiver ont retrouvé leur milieu naturel

Kiribati s'était échouée sur une plage de Seignosse le 15 décembre 2019. Kemen avait été retrouvée le jour du réveillon de Noël sur la plage de Mimizan. Kirikou avait été secourue sur le sable de Tarnos le 7 mars 2020. La tortue caouanne est une espèce vulnérable selon la liste rouge de l'UICN, l'union internationale pour la conservation de la nature.

Une convalescence à l'aquarium de la Rochelle

Les trois tortues ont été prises en charge par les équipes du centre d'étude et de préservation des tortues marines de l'aquarium de la Rochelle ainsi que cinq autres tortues échouées sur le littoral atlantique cet hiver. Les trois tortues échouées dans les Landes étaient déshydratées et en état d'hypothermie quand elles ont été secourues. Kiribati, la plus grosse; avait la patte antérieure gauche mutilée. Après presque quatre mois de soins, Kiribati a pris un peu plus de 20 kilos. Elle pèse aujourd'hui 62,350 kilos pour 72,3 centimètres.

Kemen, la tortue échouée sur la plage de Mimizan cet hiver, a été équipée d'un émetteur satellitaire - Océane Cottier / Aquarium La Rochelle SAS

Un émetteur satellite pour suivre les déplacements des tortues

Les huit tortues ont été remises à l'eau au large de la plage de la Conche des baleines sur l'île de Ré ce mardi 23 juin par les équipes du centre d'études et de soin pour les tortues marines.

Trois d'entre elles dont la Landaise Kiribati ont été équipées d'un émetteur satellitaire. Il permet de suivre les déplacements des tortues en temps quasi réel. Les données récoltées aident les scientifiques à identifier les facteurs qui influencent le parcours des tortues au large, dans l'océan. Ce programme est réalisé en partenariat avec le centre national d'études spatiales.