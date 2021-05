Les 45 000 abonnés à l’eau d’Ardenne Métropole vont recevoir une visite d’inspection

Des agents de la communauté d'agglomération Ardenne Métropole et de Véolia vont vérifier la conformité des installations dans les maisons, les commerces, les entreprises. Si les normes ne sont pas respectées, il faudra faire des travaux sous peine de voir sa redevance d’assainissement doubler.

Ardenne Métropole lance une grande vague de contrôle des systèmes d'assainissement chez les particuliers et dans les locaux commerciaux. L’objectif est de vérifier la conformité des installations et de s'attaquer aux rejets d'eaux usées non traitées dans l'environnement.

C'est sûr que ça va faire râler les gens mais c'est la loi ! - Patrick Dutertre, vice-président d'Ardenne Métropole en charge de l'assainissement

Cela concernera tous les propriétaires, qu’ils soient ou non, raccordés à un réseau d’assainissement collectif. Si l'assainissement n'est pas aux normes, il faudra faire des travaux, sous peine de voir sa taxe d'assainissement doubler. Le délai pour se mettre en conformité est de deux ans (un an en cas de vente). Jusqu’à présent, ce contrôle n’était effectué que lors de la vente d’un bien immobilier.

Une avance remboursable pour financer les travaux

Pour financer les travaux, Ardenne Métropole proposera une avance remboursable en 5 ans, couvrant l’intégralité des frais. L'avance remboursable ne s'applique ni aux constructions neuves, ni aux propriétaires d'immeubles non conformes achetés il y a moins de 5 ans

Pour une commune non raccordée à un système collectif, le prix de la mise en conformité peut atteindre 12 à 15 000 euros pour l’installation d’un système d’assainissement individuel. Pour une habitation à proximité immédiate du réseau, 300 euros peuvent suffire pour se raccorder.

Sur le terrain, c'est parfois un casse-tête

À Noyers-Pont-Maugis, près de Sedan, un chantier est justement en cours pour installer un réseau d’assainissement collectif. "Trois quart des eaux usées allaient jusqu'à présent dans la Machère, puis dans la Meuse", précise le maire Yannick Vincent.

Beaucoup d’habitants ont jusqu’à présent des fosses septiques. "Ce n’est pas l’idéal", concède Marie-France. Elle se raccordera d’autant plus volontiers que le réseau d’assainissement passe au pied de sa porte.

Création d'un réseau d'assainissement collectif à Noyers-Pont-Maugis © Radio France - Alexandre Blanc

Pour beaucoup d’autres maisons, ce sera plus compliqué car les eaux usées étaient évacuées par le jardin à l’arrière. Il faudra alors trouver le moyen de traverser toute l’habitation. Carole s'est fait une raison : "Nous on doit casser notre cour toute neuve en macadam, mais il faut quand même penser à la nature". "Même avec l’avance remboursable, on ne pourra pas payer", calcule une voisine.

Sur les communes, comme Noyer-Pont-Maugis ou Fagnon, où le réseau d’assainissement vient de se créer, les propriétaires pourront bénéficier, en plus de l’avance remboursable, d’une subvention de 20% s’ils se raccordent dans l’année qui suit la mise en service.