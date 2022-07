Les abeilles aussi souffrent de la sécheresse

Quelques dizaines d'abeilles s'affairent sur "la planche d'envol", à l'entrée de l'une des ruches-école de L'Abeille dauphinoise - l'un des deux syndicats d'apiculteurs du département de l'Isère - à Poisat près de Grenoble. "Au mois de juillet, ça rentre et ça sort, tandis que là il n'y a pas beaucoup d'abeilles, constate Claude Delaire le président de cette structure qui compte 1.700 adhérents, essentiellement des amateurs. Elles tournent au ralenti."

Le couvain doit rester à 34 degrés

Les ouvrières, explique-t-il, sont occupées à refroidir l'intérieur de la ruche pour maintenir le couvain à 34 degrés, la température de confort, quand au dehors le thermomètre fleurtait ces derniers temps avec les 40... Et pour ventiler la ruches, les abeilles battent des ailes. "C'est de l'air conditionné, résume Claude Delaire. Mais ce n'est pas électrique, il faut de l'énergie ; ça les fatigue et surtout ça leur demande de consommer toutes leurs provisions."

Claude Delaire devant le rucher école de Poisat © Radio France - Lionel Cariou

Car les insectes peinent à trouver de la nourriture dans une nature elle-même en situation de stress hydrique.

Les abeilles souffrent aussi de la sécheresse Copier

"Les arbres, les plantes conservent leur sève, explique le président de l'Abeille dauphinoise. Le nectar, c'est de la sève qui est donnée par les plantes pour attirer les abeilles. Et là, elles conservent le tout pour résister : les arbres commencent à se mettre en posture automnale. Certains perdent leurs feuilles, etc. Et ça pour nos abeilles, c'est très difficile parce qu'il n'y a plus de rentrée de nectar. Donc il faut vraiment surveiller la situation (...). La deuxième inquiétude, c'est le pollen : les plantes sont desséchées, le pollen est desséché aussi, donc il perd ses propriétés, ses protéines. Ce pollen risque d'être frelaté du fait de la canicule. Et les futures abeilles d'hiver, si elles sont nourries avec ce pollen, on peut avoir des abeilles d'hiver carencées." Alors pour aider certaines colonies en difficulté, les apiculteurs leur donnent de l'eau et de la nourriture.

Moins de fleurs des champs en montagne

Marco apiculteur amateur en Chartreuse © Radio France - Lionel Cariou

La situation semble compliquée aussi en moyenne-montagne, car il y a moins d'arbres utiles pour les insectes pollinisateurs. Les fleurs des champs y tiennent donc un rôle essentiel. "On ne voit que de l'herbe jaune, on voit des tiges desséchées, constate Marco Ranieri, installé en Chartreuse. J'ai vu des trèfles très rarement et j'ai vu des pissenlit au début du printemps. Mais là, je ne vois plus les fleurs que je vois d'habitude tous les étés" déplore cet apiculteur amateur. Alors le week-end dernier, il est allé voir ses abeilles : "J'ai versé plusieurs kilos de sirop pour les nourrir, pour ne pas qu'elles meurent de faim pendant l'été. Cette année je m'y suis pris avec à peu près deux mois d'avance". Un coup de pouce pour les aider à passer cette période de vaches maigres. Claude Delaire lui insiste sur la "résilience" des abeilles qui s'adaptent tant bien que mal à la situation. En attendant que la pluie redonne des couleurs à la nature.