Les abeilles ont-elles vraiment profité du confinement ?

La journée mondiale des abeilles des Nations Unis ce mercredi 20 mai 2020 est l'occasion de prendre des nouvelles de nos abeilles. Menacées de disparition ces dernières années en raison de la pollution et des pesticides elles auraient profité du confinement lié au Covid-19 ou plus simplement de la météo.

Parcs, jardins et accotement des routes en fleur

Avec des parcs et jardins vidés des "humains" en ville, des accotements de routes qui n’ont pas été fauchés cette année, les fleurs ont bien poussé. Les abeilles ont pu butiner en toute tranquillité. L’image est un peu trop bucolique pour certains apiculteurs qui y voit surtout l’effet de la météo. “Le confinement n’y est pour rien du tout” s’amuse André Couty le président du syndicat de l’abeille creusoise. L’absence de vent, de pluie a protégé la fragile fleur d’acacia selon Philippe Lunel, apiculteur professionnel à Saint-Sernin dans le sud Ardèche interrogé par France 3.

L’effet du réchauffement climatique

La douceur des hivers que l’on constate depuis des années est particulièrement marquée en 2020. “L’exceptionnelle floraison est surtout du a une précocité de la saison. Les ruches ont un mois d’avance. C'est l’effet du réchauffement climatique” explique sur France Bleu Dominique Céna, apiculteur en Ile-de-France secrétaire général du syndical des apiculteurs Unaf.

Prise de conscience de l'utilité des abeilles

D'autres y voit plutôt l’effet d’une agriculture plus raisonné. “_Les agriculteurs sont beaucoup plus attentifs aux produits qu'ils utilisent et aux heures où ils les répandent dans les champs_” estime Pascal Perroneau, le PDG de la société Apidis - "les ruchers de Bourgogne". Il se félicite aussi de la prise de conscience collective sur le rôle très important des abeilles dans notre alimentation. Il rappelle que ces insectes sont les principales pollinisatrices et sans elles, les fleurs ne deviendraient pas des fruits ou des légumes.

Prudence à cause de la sécheresse

Quelques soit les raisons invoquées tous s’accordent pour miser sur une excellente récolte cette année. En tout cas pour l’instant. Mais attention la saison est encore longue. La sécheresse menace, le châtaignier souffre du manque d’eau en Ardèche note France 3 qui rappel le dicton d'anciens apiculteurs : "Il ne faut pas vendre le miel avant qu'il ne soit en pot ".