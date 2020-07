Les activités nautiques interdites sur le lac de Pont dans le nord Côte-d'Or

Finis le ski nautique et le wakeboard sur le lac de Pont dans le nord Côte-d'Or. L'eau a trop baissé et un arrêté préfectoral interdit la navigation des bateaux à moteur sur la retenue d'eau avec un niveau en dessous des dix huit mètres soixante quinze. Le Lac de Pont alimente le canal de Bourgogne.

Au lac de Pont, c'est un problème récurent. Depuis plusieurs années, l'été, le niveau du lac baisse et les activités ne sont plus possibles dans de bonnes conditions. Pour le club nautique des terres d'Auxois, c'est un coup dur. Le club composé de bénévoles, prépare toute l'année cette saison touristique. Cette année, elle n'aura donc duré que 3 semaines.

Frankline Cusey la présidente du centre nautique Terres d'Auxois et son vice président © Radio France - Stéphanie Perenon

On est sur les cailloux, et pourtant on alerte depuis plusieurs années sur cette situation - Frankline Cusey

Le club nautique a décidé d'arrêter toutes ses activités pour cet été et a remis ce dimanche 19 juillet au placard les skis nautiques, les pédalos, les canoës, bateaux électriques et autres paddles avec beaucoup de regrets. Le club estime ne pas être assez soutenu et entendu par les élus sur la situation. Ses responsables ont lancé une pétition en ligne pour obtenir du soutien.

Frankline Cusey, la présidente du club nautique des terres d'Auxois Copier

Le niveau a tellement baisse depuis 2 mois que la plage se trouve au niveau des galets (normalement les galets sont recouverts par l'eau) © Radio France - Stéphanie Perenon

Le niveau de l'eau baisse de 6 à 7 cm chaque jour au lac de Pont © Radio France - Stéphanie Perenon

Patrick Roux est le maire de Pont-et-Massène. Il estime que le club aurait pu continuer à proposer des loisirs nautiques en dehors du ski nautique mais au-delà de ce différend avec le club, il admet que la baisse du niveau d'eau du Lac est un vrai problème pour le tourisme dans le secteur. Patrick Roux explique qu'il va tout faire pour trouver une solution et continuer à proposer des activités de pédalos et autres canoës sur le lac puisque leur pratique reste possible jusqu'à 17 mètres 70.

Patrick Roux le maire de Pont et Massène © Radio France - Stéphanie Perenon

Il y a aussi un impact direct sur les touristes de passage au camping avec des premiers départs suite à cette interdiction - Patrick Roux le maire de Pont-et-Massène

Patrick Roux le maire de Pont-et-Massène Copier

Anita et ses filles originaires de l 'Oise en vacances dans les environs de Pont-et-Massène © Radio France - Stéphanie Perenon

Ce dimanche 19 juillet, les baigneurs ont encore pu profiter de la baignade mais peut-être plus pour très longtemps.