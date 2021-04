Les agriculteurs installés dans le Parc National des Cévennes invités à développer les prairies naturelles

Pour faire face au changement climatique, le Parc National des Cévennes propose aux agriculteurs volontaires installés sur son territoire d'implanter des prairies naturelles sur certaines de leurs parcelles. Contrairement aux prairies temporaires, appréciées pour leur productivité, ces prairies naturelles nécessitent moins de travail et demandent moins de semences. Elles peuvent abriter plus d'une centaine de plantes et produire du foin durablement. Ce sont à ce titre, de véritables réservoirs de biodiversité.Elles sont également plus résistantes aux aléas climatiques. Pour mieux les connaître et les multiplier, le Parc National lance ce printemps un programme de récolte et d'implantation de prairies naturelles avec l'aide d'un stagiaire en dernière année d'agronomie.

Dix agriculteurs volontaires

Dix agriculteurs se sont montrés intéressés par cette démarche. Ils ont choisi une "prairie source" avec une grande biodiversité et une bonne productivité. Un inventaire de la flore y est réalisé pour connaître les espèces qui seront récoltées. Une « parcelle receveuse » est ensuite identifiée, avec les mêmes caractéristiques pour recevoir les semences de la « prairie source ». Un suivi est prévu au cours des deux premières années pour observer les résultats obtenus. Cette démarche doit permettre aux exploitants d’obtenir une flore qui répond à leurs objectifs. Le choix des parcelles et des itinéraires techniques sera également adapté à chaque exploitation. L' autre objectif, c'est de constituer une « boîte à outils » accessible à tous, basée sur des retours d’expérience documentés. Tous les agriculteurs intéressés par cette expérimentation peuvent contacter Lise Merlin au 06 16 59 05 86 ou par mail : lise.merlin@cevennes-parcnational.fr.