Les Aix-d'Angillon : le collectif "Bassines Non Merci Berry" hausse le ton face à deux projets dans le Cher

L'Association de veille environnementale du Cher a déposé des recours auprès du préfet contre deux projets de bassines dans le département. La première bassine est déjà aménagée à Baugy (50.000 m3) et la seconde est en projet, aux Aix-d'Angillon (64.600 m3). Ces deux bassines dont la surface est inférieure à trois hectares sont simplement soumises à déclaration en préfecture. Le collectif Bassines Non Merci Berry, qui craint des effets désastreux sur les nappes et les cours d'eau, est même prêt à intervenir si le chantier des Aix-d'Anglillon était lancé cet automne.

Ce collectif dénonce les données chiffrées produites dans le dossier de déclaration de la bassine des Aix-d'Angillon : ces données sont trop anciennes et ne prennent pas en compte l'évolution récente du climat estime Boris Radici, porte-parole de Bassines Non Merci Berry. "Il y a des données anciennes sur la pluviométrie. On reprend dans le dossier des chroniques de 1981 à 2010, mais c'est beaucoup trop ancien. Les pluies étaient assez régulières sur cette période-là. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous on a repris les données de 2010 à aujourd'hui et on démontre que les conclusions basées sur la régularité des pluies ne tiennent pas. Les données sont également trop anciennes sur le remplissage de la nappe. Cela n'a plus rien à voir aujourd'hui. Pareil pour les conséquences sur les cours d'eau. Le colin, qui coule à 100 mètres du projet de bassine des Aix-d'Angillon est désormais à sec tous les étés. On veut quoi ? créer des déserts ?"

Le collectif Bassines Non Merci Berry s'était mobilisé avant l'été devant le conseil départemental du Cher © Radio France - Michel Benoit

Le combat est juridique pour l'instant, Bassines Non Merci Berry conteste l'intitulé même de la bassine des Aix-d'Angillon. "Le territoire du Cher est classé depuis 2019 en ZRE (Zone de répartition des eaux), argumente Boris Radici. C'est à dire que le territoire est considéré avec un déficit chronique entre les besoins et la ressource, et les retenues d'irrigation, tel que l'intitulé repris dans le dossier pour la bassine des Aix-d'Angillon, ne sont pas autorisées en ZRE. Ce projet est donc illégal."

Pour la bassine de Baugy, ce sont les niveaux de prélèvement qui sont contestés par Bassines Non Merci Berry : *"*Ils cumulent à la fois des volumes été et des volumes hiver, donc le principe dit de substitution de cette bassine de Baugy, n'est pas respecté" conclut Boris Radici.

Les bassines renforceront -elles les sécheresses estivales ? (photo d'archives) © Radio France - Valérie Mosnier

Les opposants se disent prêts à saisir le tribunal administratif, et seront très vigilants sur le terrain aux Aix-d'Angillon. "On manifestera sur place si les travaux démarraient annonce Daniel Déprez, président de l'Association de veille environnementale du Cher. On ne s'opposera pas aux travaux, mais on les retardera le plus possible. On sait que les copains de Sainte-Soline ou ailleurs, seront prêts à se déplacer."

Bassines Non Merci Berry a demandé une entrevue avec la maire des Aix-d'Angillon et souhaite l'organisation d'une réunion publique.