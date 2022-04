Les algues envahissent la calanque de Callelongue, à Marseille

Les touristes ne retrouvent pas les eaux turquoise des cartes postales, remplacées par la noirceur des algues. Dans la calanque de Callelongue, quelques kilomètres après les Goudes, le paysage a changé depuis 3 ans. Une algue venue du japon a pris ses aises. Une espèce invasive tapisse le fond de l'eau. Cette algue noire vient aussi s'échouer sur le petit port de Callelongue. Un épais tapis humide le recouvre quasi intégralement et croupi là, sous le soleil.

Les quelques habitants de la calanque décrivent des odeurs d'égouts ou de putréfaction. Marilou vit un peu en retrait du port : "je m'en sors bien, je suis un peu plus loin. Mais avec le vent je le sens. Et là encore, ça va... il ne fait pas trop chaud. Mais l'été, je ne vous dis pas comme ça pue, vraiment c'est terrible !" peste-t-elle. Il y a encore pas si longtemps, elle avait l'habitude de se baigner là : "regardez ça, c'est dégueulasse, avec les petits on venait là. Maintenant on peut plus, on est obligé d'aller aux Goudes" moins impacté par l'invasion.

Mise à l'eau impossible au port Callelongue © Radio France - Célestin Navarro

Un matelas de près de cinquante centimètres d'algues s'est agglutiné tout le long du port. Si bien que les petits bateaux de pêche et de plaisance ne peuvent plus être mis à l'eau. Michelle et son mari se retrouvent bloqués : "mon mari devait aller pêcher demain, il ne va pas pouvoir. On ne pourra pas descendre le bateau". Au début de l'invasion, ils prenaient le soin d'enlever les algues à la pelle et au râteau. Désormais, il y en a trop, et ils n'ont plus le courage. Michelle ajoute : "de toute façon il n'y a plus de poisson. Cette algue bouffe tout".

Selon les riverains, l'algue japonaise est apparue il y a trois ans. Cette prolifération rapide risque de perturber l'écosystème. Cela signifie moins de poissons pour les pêcheurs, mais aussi une flore maritime en danger. Karim vit ici et s'inquiète particulièrement du sort de la Posidonie, la plante sous-marine emblématique de la Méditerranée : "Avec toutes ses algues noires, qui flottent, qui n'ont pas de racines, elles font de l'ombre et empêchent la photosynthèse de la Posidonie, ça perturbe sa croissance." explique-t-il. C'est une des nombreuses conséquences de cette algue nouvelle, qui prolifère là, sous les yeux des touristes.