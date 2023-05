"Les Algues vertes" : une première bande annonce pour le film tourné dans le Trégor

Le tournage n'aura pas été de tout repos avec, notamment, des autorisations qui ont tardé à venir . Le film "Les algues vertes" de Pierre Jolivet tourné en grande partie dans le Trégor sortira le 12 juillet prochain. La première bande-annonce vient d'être dévoilée.

LES ALGUES VERTES - Bande-annonce

Ce film est une adaptation de la bande dessinée Algues vertes : l'histoire interdite d'Inès Léraud et Pierre Van Hove. Il raconte l'enquête menée par la journaliste sur le phénomène des algues vertes, un sujet très sensible en Bretagne. C'est la comédienne Céline Sallette qui interprète le rôle d'Inès Léraud. On retrouve également Nina Meurisse et Jonathan Lambert.

Pierre Jolivet avait donc dû batailler pour recueillir des autorisations de tournages. Il avait aussi essuyé plusieurs refus de subventions de la part de la région, mais avait fini par en obtenir une.

Pour son film, Pierre Jolivet a recruté au moins 18 techniciens en Bretagne sur une équipe de tournage de 44 personnes. Par ailleurs, 26 comédiens (sur 47) sont issus de la région. La société de production estime que plus de 650.000 euros seront dépensés en Bretagne, principalement pour les salaires des techniciens et comédiens, les hébergements, la restauration et les décors, soit plus de 25 % du budget.