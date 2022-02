Les alignements d’arbres sont désormais en danger prévient le Tarnais Thomas Brail

Dans la nouvelle loi sur la décentralisation qui vient d’être votée, un article met très en colère les défenseurs des arbres et notamment le Tarnais Thomas Brail. Il va permettre l’abattage plus facile d’alignement d’arbres.

Les départementales bordées de platanes, le canal de midi entouré de grands arbres, les boulevards d’entrée des villes plantés sur des kilomètres : les alignements d’arbres sont peut-être en danger dans notre pays et notamment dans le sud-ouest. C’est en tout cas la crainte du militant écologiste tarnais Thomas Brail. Le Mazamétain qui grimpe aux arbres pour les défendre depuis 2019 vient de perdre un combat. Il s’est battu en vain contre un article de loi qui vient d’être adopté par le Parlement ( le 8 et 9 février). Lui et de nombreuses associations environnementalistes dénonçaient l’article 62 du texte de loi relatif à la simplification de l’action publique locale ( la loi de décentralisation 3DS ). Dans ce texte, le gouvernement a glissé un texte pour "simplifier" l’abattage des arbres d’alignement, qui bordent nos routes et nos boulevards.

Construction ou aménagement

Une manière de contrer l’action de Thomas Brail qui ces dernières années s’est beaucoup servi de l’article 350-3 du code de l’environnement. Un article qui stipulait qu’il est interdit d’abattre un ou plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement. Ce nouveau texte va permettre de s’en exonérer "pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements". À condition toutefois que les élus ou aménageurs fassent une déclaration préalable auprès du préfet et s’engagent à prendre "des mesures de compensation".

En bref avant ce texte, on ne pouvait abattre un arbre que pour une construction. Aujourd’hui, on pourra le faire pour un simple aménagement. Une manière de faciliter de gros chantier d’infrastructure pour le gouvernement. Les allées privées d’arbres sortent aussi du périmètre de l’interdiction.

Le GNSA (Groupe National de Surveillance des Arbres) l’association montée par Thomas Drail espère maintenant peser sur la réécriture de l’article 350 avec Bérangère Abba, Secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée de la Biodiversité.