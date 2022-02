EN IMAGES : les Alpes-Maritimes ont désormais un centre de soins de la faune sauvage

C'est une structure inédite dans les Alpes-Maritimes : un centre de soin de la faune sauvage a ouvert à Saint-Cézaire-sur-Siagne près de Grasse. Depuis décembre 2021, une quinzaine d'animaux ont déjà été accueillis, soignés, et pour la plupart remis en liberté une fois guéris. Certains sont encore en convalescence.

Ce pinson des arbres a été soigné par l'équipe du centre de soins de la faune sauvage des Alpes-Maritimes - Hélène Bovalis

Le bâtiment du centre est organisé sur deux niveaux. À l'étage, on trouve une entrée qui sert à accueillir les personnes qui apportent les animaux, une salle réservée aux oiseaux et une salle de soins. "C'est dans cette pièce que nous leur donnons des médicaments par exemple", explique Hélène Bovalis, la présidente de l'association PACA pour demain qui a fondé le centre. Les mammifères sont installés au rez-de-chaussée et à l'extérieur on trouve un parc à hérissons et des volières.

Ce hérisson ira dans le parc à hérisson du centre quand il ira un peu mieux et sera ensuite relâché dans la nature - Hélène Bovalis

Des victimes de l'activité humaine

Les animaux peuvent être apportés par exemple par des promeneurs ou des particuliers qui les trouvent dans leurs jardins. Ces bêtes sont souvent victimes de collisions avec des voitures, les oiseaux sont souvent blessés par les vitres des maisons qu'ils ne voient pas. "Quand on est simple particulier ou citoyen on ne se rend pas forcément compte mais nous constatons l'impact au quotidien", raconte Renaud. C'est lui qui, avec sa collègue, s'occupe des animaux, les nourrit et les soigne. "Notre seul but c'est de leur donner une seconde chance dans la vie. L'unique objectif est de pouvoir les relâcher dans la nature dès qu'ils sont guéris et en capacité de survivre seul", ajoute-t-il.

Un faucon pèlerin blessé et amené au centre de soins de la faune sauvage des Alpes-Maritimes - Hélène Bovalis

Appeler avant d'amener

Alors si vous trouvez un animal sauvage blessé, voici le mode d'emploi. En cas de découverte d’un animal sauvage blessé ou qui semble en détresse, il faut contacter immédiatement l’équipe du centre au 04 89 64 00 25. Ils sont joignables sept jours sur sept de 8h00 à 20h00. Des spécialistes établissent alors un premier diagnostic et vous disent si l'animal doit être pris en charge ou non. Ils orientent ensuite vers la solution la plus efficace : soit un transport vers le réseau de vétérinaires partenaires soit une prise en charge directement au centre.

Mais surtout, en attendant les consignes il ne faut pas ramasser l'animal, sauf s'il est en danger, porter si besoin des équipements de protection adaptés à l’espèce, ne pas donner à boire, et rester à distance s’il s’agit d’un jeune dont les parents peuvent se trouver à proximité.