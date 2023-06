"Les analyses sont bonnes", en Charente-Maritime les moules de bouchot sont à nouveau comestibles

Après une série d'analyses et de prélèvements, les moules de bouchot élevées dans la baie d'Yves et celles de l'Île-d'Aix sont de nouveau disponibles à la vente. Elles avaient été retirées à cause de la présence d'une microalgue toxique pouvant créer des diarrhées.

Les moules de bouchot élevées en Charente-Maritime sont de nouveau disponibles à la vente © Maxppp - F.LAGUET Les consommateurs peuvent de nouveau acheter des moules de bouchot élevées dans la baie d'Yves et celle de l'Île-d'Aix. Retirées de la vente il y a deux semaines à cause de la présence d'une microalgue toxique, les dernières analyses certifient que ces moules élevées sur des pieux peuvent être mangées sans risque. "Les prélèvements sont bons", affirme le président des mytiliculteurs de la Charente-Maritime, Benoît Durivaud. En début de saison, les professionnels du secteur ne sont pas surpris par la présence de cette microalgue toxique qui provoque des diarrhées, "elle se développe à cause de la hausse des températures", explique Benoît Durivaud. ⓘ Publicité Les moules de filières restent indisponibles En revanche, les moules de filières des baies de l'Aiguillon et d'Yves, concernées par un fort taux de dinophysis, ne sont toujours pas remises à disposition des clients. Le premier juin, la préfecture de Charente-Maritime a pris un arrêté interdisant la vente de ces moules, il faudra deux analyses de l'eau et des coquillages conformes à une semaine d'intervalle pour autoriser à nouveau leur commercialisation. À lire aussi Les moules de filières de Charron et de la baie d'Yves interdites à la vente à cause d'une microalgue toxique