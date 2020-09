Les ânes Grand noir du Berry menacés d'extinction

Depuis une dizaine d'années, le nombre de naissances diminue et la race est menacée de disparition. Les professionnels cherchent des solutions pour favoriser la reproduction et sauver cette race originaire du Berry.

C'est l'un des emblèmes de la région. Et pourtant, l'âne Grand noir du Berry est menacé de disparition. À cause du nombre de naissances en baisse depuis des années, la race risque de disparaître. L'an dernier, seuls 23 ânons de cette race sont nés. C'est presque trois fois moins qu'il y a dix ans. En 1999, il y en avait eu 77.

"Il faut savoir que toutes les races d'ânes françaises sont en voie de disparition, mais le Grand noir du Berry est particulièrement en danger", explique Auriane Tanquerey, responsable d'animation et d'écurie au Pôle du cheval et de l'âne à Lignières, dans le Cher. En cause ? Le fait que les éleveurs soient vieillissants et qu'ils soient de moins en moins nombreux.

Alors pour sauver la race, plusieurs acteurs du secteur cherchent des solutions, comme l'Association française deL'âne Grand Noir du Berry, l'agence de développement touristique, et le comité équin de la Région Centre.

Favoriser la reproduction et changer l'image de l'âne

Il faut déjà favoriser la reproduction. "Notre objectif, ce serait d'accueillir des ânesses jeunes et avec une généalogie intéressante pour qu'on puisse faire de la reproduction sur notre site", explique la jeune femme. "Mais cela a un certain coût, et ça n'est pas forcément facile de les trouver, car il n'y en a plus beaucoup sur le marché. Et il faut faire attention puisqu'on est sur une race en voie de disparition, il faut faire attention aux origines de ces ânesses".

Et puis, il faut aussi changer l'image de cet animal, estime Auriane Tanquerey. "On aimerait pouvoir présenter une solution de revente des ânons qu'on aurait, en mettant en valeur l'usage de l'âne, qu'il ne soit pas uniquement utilisé "pour faire joli" dans un jardin et en éco-pâturage, mais aussi d'essayer de le valoriser dans son usage agricole, notamment dans le maraîchage", poursuit-elle.