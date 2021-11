Les anti-5G occupent un terrain à Saint-Martin-d'Arberoue pour empêcher l'installation d'un pylône

Une cinquantaine de personne se sont installées sur un terrain à Saint-Martin d'Arberoue pour empêcher l'installation d'un pylône 5G. Ils entendent rester sur place nuit et jour jusqu'à nouvel ordre.

Depuis ce lundi matin, une cinquantaine de personnes s'installent sur un terrain de Saint-Martin-d'Arberoue pour empêcher l'installation d'une antenne 5G. Sur place, ils ont monté un barnum, déployé des banderoles et entendent bien rester sur place le temps qu'il faudra. Selon le collectif "Arberoua Bizirik" qui réunit des habitants des trois villages de la vallée ( Saint-Martin-d'Arberoue, Isturitz et Ayherre), l'occupation aura lieu nuit et jour. Selon les informations des militants, les techniciens de l'opérateur Free doivent intervenir ce mardi sur place pour commencer l'installation du pylône.

Les militants ont installé un barnum pour rester sur place nuit et jour © Radio France - Iban Etxezaharreta