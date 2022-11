Les anti-bassines annoncent une mobilisation "historique" en Poitou-Charentes le 25 mars 2023

Les anti-bassines ont annoncé ce jeudi 17 novembre devant la préfecture des Deux-Sèvres à Niort une série d'actions avec d'ores et déjà un rendez-vous fixé au 25 mars 2023 en Poitou-Charentes pour "une manifestation de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui viendront dire leur opposition viscérale et l'inacceptabilité de ces projets de bassines. Nous annonçons le plus gros rassemblement historique en Poitou-Charentes, le plus gros rassemblement pour la défense de l'eau comme bien commun", prévient Julien Le Guet, porte-parole de Bassines non merci.

A Niort, le 28 novembre

Mais les opposants donnent déjà rendez-vous avant, le lundi 28 novembre 2022, jour de l'audience de cinq militants interpellés à la suite de la manifestation du 29 octobre à Sainte-Soline . Ils seront jugés au tribunal de Niort. "Ce rassemblement prendra des formes novatrices, créatives, originales. Il y aura de l'émulation dans Niort et on invite tous les citoyens, citoyennes à nous rejoindre pour dire leur soutien et de manière général le refus de la stigmatisation, de la répression systématique de tout militant qui viendrait à se battre pour l'intérêt général", explique le porte-parole. Rassemblements aussi programmés les 5 et 6 janvier 2023 pour d'autres audiences prévues au tribunal de Niort et La Rochelle.

La conférence de presse des anti-bassines s'est déroulée devant la préfecture des Deux-Sèvres. © Radio France - Noémie Guillotin

Autre date dans l'agenda des opposants, le 15 décembre 2022, à Orléans. Un rassemblement est prévu le jour de la réunion du conseil d'administration de l'agence de l'eau "pour faire entendre tous les griefs que nous avons et dire aux administrateurs qu'ils ont été mal informés sur ces dossiers de bassines", précise Julien Le Guet. "Et puis BNM on est quand même spécialistes des petites surprises, des actions pas annoncées, pas prévues", glisse-t-il tout en assurant "nous allons continuer la lutte coûte que coûte, nous irons jusqu'au bout de ce combat, les bassines cesseront, les chantiers s'arrêteront et le bassinage de notre territoire ne prendra pas forme".