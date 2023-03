Les anti-bassines installent un camp de base à proximité du chantier de Sainte-Soline

Les anti-bassines investissent le terrain à la veille de la manifestation prévue dans les Deux-Sèvres. Un camp de base a été installé dans un champ à Vanzay, "sur une parcelle légale et privée avec l'accord du propriétaire", indique le collectif Bassines non merci dans un communiqué. Un convoi de tracteurs est arrivé dès 7 heures du matin ce vendredi 24 mars, rejoint par "plus de 200 personnes". La parcelle est située a proximité du chantier de la réserve de Sainte-Soline. "Elle se trouve à l'entrée de la zone rouge d'interdiction de circulation et de manifestation et constitue ainsi une base de départ stratégique pour la manifestation et les actions de désobéissance civile, prévues dès samedi matin" , précise Bassines non merci.

