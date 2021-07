Les anti-bassines organisent une marche bleue à Mauzé-sur-le-Mignon ce vendredi 23 juillet

Le collectif "Bassines non merci" appelle à la mobilisation à Mauzé-sur-le-Mignon, dans les Deux-Sèvres ce vendredi 23 juillet. Une marche bleue partira à 19 heures.

Les anti-bassines se mobilisent ce vendredi soir à Mauzé-sur-le-Mignon, dans le marais poitevin. Ils organisent une marche bleue à partir de 18h30 et jusqu'à 23 heures. "Marche bleue pour la paix de l'eau pour faire reculer et annuler les travaux de construction des mégacratères d'eau. Une sorte de marche blanche préventive avant qu'il ne soit trop tard", explique le collectif Bassines non merci.

Le collectif craint que les travaux sur la première bassine à Mauzé-sur-le-Mignon démarrent le 2 août . Date contestée par les porteurs du projet qui évoque un calendrier de démarrage prévu au début de l'automne.