Les anti-bassines toujours mobilisés alors que les premiers travaux pourraient débuter

Entre 600, selon la police, et 1000 personnes ont participé ce dimanche à une marche contre les bassines à Saint-Sauvant. Une manifestation nationale en présence de députés et du candidat à l'élection présidentielle Philippe Poutou.

Les anti-bassines se sont mobilisés a Saint Sauvant dans la Vienne ce dimanche 5 septembre. Cette manifestation a rassemblé des personnalités politiques comme Philippe Poutou, candidat NPA à la prochaine élection présidentielle, Mathilde Panot, député France insoumise, Léonore Monond'huy, la maire de Poitiers ou Benoit Biteau, le député européen. Les 600 participants, d'après la police, et 1000 pour les organisateurs sont allés sur le site du projet de bassine de la commune pour exprimer leur opposition à ce chantier, mais aussi à d'autres programmes de bassines en cours dans les Deux-Sèvres ou en Charente.

Des travaux qui risquent de débuter bientôt

Les manifestants sont allés planter des pigouilles, ces bâtons qui servent à faire avancer les barques dans le marais poitevin, tout autour du projet de bassine. Les discours politiques se sont tenus sur la carcasse de la pelle mécanique qui devait faire des fouilles archéologiques préventives avant les travaux. "On ne valide pas [ce geste] mais _on ne condamne pas non plus_", a assuré Julien Leguet, le porte-parole de Bassines Non Merci dans les Deux-Sèvres. Pour les anti-bassines mobilisés depuis 3 ans, ces probables débuts de travaux en automne ont un goût un peu amer. "Normalement, ils ne devraient pas pouvoir lancer les travaux tant que les recours ne sont pas terminés", regrette Jérôme. Il poursuit : "aujourd'hui, le dossier, il n'est pas bouclé. Le compte n'y est pas."

Leurs craintes est notamment pour le projet de bassines à Mauzé-Sur-le-Mignon dans les Deux-Sèvres. Le chantier pourrait commencer dans une à deux semaines. Un nouveau rassemblement est déjà prévu à Niort le 22 septembre, au moment du congrès nationale de la FNSEA dans la ville qui aura lieu du 21 au 23 septembre.