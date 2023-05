Journée mondiale de l'abeille : les apiculteurs amateurs de plus en plus nombreux, soucieux de la biodiversité

L'apiculture attire de plus en plus d'amateurs depuis la pandémie de Covid-19 : traduction d'un besoin de nature en observant l'organisation d'une ruche et en en récoltant les fruits. C'est un passe-temps choisi par de nombreux Français. Nous comptons 32.000 apiculteurs amateurs dans l'hexagone.

Ils sont notamment plusieurs centaines en Haute-Garonne. La région est propice à cette culture, grâce à la diversité de ses paysages et cultures.

Malgré les difficultés liées au climat, à la sécheresse, aux pesticides, le nombre toujours croissant d'apiculteurs amateurs fait les affaires de Philippe Siniscalco, le gérant du magasin spécialisé Naturapi à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne). "On sent ce besoin de plus en fréquent de la part des gens de vouloir accéder à la nature, constate-t-il*. C'est vrai qu'une ruche est un concentré de nature et de société*."

Une "vocation" et un "combat"

"C'est une vocation, je veux la mener à bien", décrit même Abdel. Il cherche à se professionnaliser et à quitter son emploi d'informaticien pour se consacrer pleinement à ses ruches du côté de Auterive (Haute-Garonne). Encore faut-il réunir assez de fonds, mais même si tout n'est pas rose, la passion l'emporte : "Il faut se retrouver devant une ruche pour comprendre, c'est magnifique. J'ai envie d'agrandir les colonies, c'est un combat."