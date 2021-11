Les apiculteurs corses, premières victimes du réchauffement climatique

Comment mieux protéger les insectes pollinisateurs ? C'est une question sur laquelle planche le gouvernement qui devrait, dévoiler d'ici quelques semaines un plan de bataille. Objectif : préserver les abeilles et leur milieu, très affectés par le réchauffement climatique en Corse comme ailleurs.

Une production divisée par 3 en 10 ans

Sur l'île, au printemps dernier, la récolte de miel de Corse A.O.C a été catastrophique. Malheureusement, ça fait des années que ça dure, comme le remarque Pierre Torre, un apiculteur de Cuttoli-Corticchiato qui produit du miel de Corse AOP. En une dizaine d'années, il a vu sa production s'effondrer : _“En 2009, je produisais 40 kilos de miel par ruche. Cette année, j'en ai produit 12,8 kilos par ruche...”Plus grave encore depuis 5 ans, Pierre est obligé sur ces 350 ruches de nourrir les essaims qui ne fabriquent plus assez de miel : “Rien que pour ne pas que les abeilles meurent, alors ça nous coûte en aliment, ça nous coûte beaucoup en main d'œuvre pour essayer de sauver les meubles_.”

En 13 ans, la production par ruche est passée de 40 kilos à seulement 13 kilos en Corse © Maxppp - maxppp

Des dépenses supplémentaires qu'il chiffre à plus de 10 000 euros et ça, c'est parce que, dit-il, le climat se détraque : “Sur la vallée de la Gravona, c'est le changement climatique. Je le vois, vous avez des floraisons avancées de 3 semaines / un mois, au 15 février, il y avait des asphodèles qui commençaient à fleurir.”

S'installer en tant que jeune apiculteur, un danger ?

Un grand bouleversement qui ne cesse pas de l'inquiéter alors que son fils, Pierre-François, a monté, lui, aussi, son exploitation apicole : _“_C'est vrai qu'on devient de plus en plus sceptiques sur l'avenir ”, dit le jeune homme de 28 ans qui veut rester optimiste même s'il sait que sa profession a besoin d'aide : “Pour justement pallier le manque de production, si on peut pas vivre de notre métier, n'importe qui changerait de métier.” Et il insiste : « l'État et la Région doivent plancher en urgence sur un plan Marshall de l'apiculture. »

Aujourd'hui, Denis Casalta, le président du syndicat AOP Miel de Corse, conseille au jeune de ne plus monter d'exploitation apicole © Maxppp - maxppp

Aujourd'hui, Denis Casalta, le président du syndicat AOP Miel de Corse, conseille au jeune de ne plus monter d'exploitation apicole : “Quand je regarde le rendement de chaque ruche, je ne peux pas m'autoriser à inciter les jeunes à emprunter le chemin de l'agriculture professionnelle. Ça comporte bien trop de risques et nous allons envoyer des jeunes au casse-pipe, je ne veux pas qu'un jour on vienne me dire “mais tu m'as conseillé de m'installer, regarde dans quel état on est maintenant, il faut que je rembourse les aides. Comment on fait ?” Autrefois, c'était une bonne chose. Oui, on pouvait s'installer. Oui, on pouvait travailler. Oui, on pouvait s'en sortir...Aujourd'hui les chiffres montrent clairement que ce n'est pas possible. Lorsque nous aurons mis en place ensemble avec l'Europe, la région, un ensemble d'aides pour compléter le revenu de l'apiculteur, alors peut-être on pourra transmettre des exploitations. Le jeune qui démarre là comme ça, ben bonne chance, mais moi je ne crois pas à son installation.”