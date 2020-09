Pesticides : Les apiculteurs icaunais inquiets du retour des néonicotinoïdes dans les champs de betterave

Ce jeudi 3 septembre, le Conseil des ministres planche sur le projet de loi permettant l'utilisation dérogatoire des néonicotinoïdes. Ces pesticides sont interdits depuis 2018, mais la filière sucrière a fait pression sur le gouvernement. Les producteurs de betteraves, ils sont environ 150 dans l'Yonne, se plaignent en effet des dégâts de la jaunisse, provoquée par des pucerons.

"D'autres alternatives"

Sauf que les néonicotinoïdes sont soupçonnés de tuer les abeilles, espèce en voie de disparition. "Ces insecticides sont arrivés sur le marché dans les années 90. C'est à partir de cette période qu'on a vu décliner nos populations d'abeilles", présente Alain Baron, le président du syndicat des apiculteurs de l'Yonne. "Les néonicotinoïdes se transmettent par la sève des plantes et ont une grande durée de vie. Donc les pollens emportés par les abeilles vers la ruche pour nourrir les larves en contiennent, affaiblissent les larves, voire conduisent à leur mortalité".

C'est comme si on avait un produit toxique dans notre frigo sans le savoir" - Alain Baron

D'où la forte inquiétude des apiculteurs, qui sont près d'un millier dans le département. . "Il y a des arguments selon lesquels la betterave ne fleurit pas. C'est vrai. Mais dans ces champs, il y a ce qu'on appelle des mauvaises herbes. Quand elles seront en fleur, cela aura des effets sur les pollinisateurs."

C'est ce qui fait dire à Alain Baron que ce projet de loi, c'est "un retour en arrière". Lui plaide pour développer les alternatives, mises en avant par la Confédération paysanne. "Nous protégeons nos abeilles, et on trouve cela normal que les cultivateurs veuillent protéger leurs plantes. Mais on ne les protège pas n'importe comment. Il faut le faire en respectant l'environnement".

Le gouvernement prévoit d’introduire cette dérogation au maximum jusqu’en 2023.