Les arboriculteurs du Berry face aux gelées printanières

D'un soleil presque estival à un froid hivernal. Les températures ont brutalement chuté dans le Berry cette semaine et de la neige a été observée à plusieurs endroits depuis jeudi 31 mars au soir. Le gel aussi est de retour et il est toujours redouté des arboriculteurs, surtout à cette période de l'année où la floraison est déjà bien avancée "On a des hivers relativement doux et chaque année ces épisodes de gelées printanières qui impactent les cultures" explique Anne Gié des Vergers de Muant au Blanc. "Plus le végétal est avancé, plus il y a des conséquences. Là, ça a été taillé, mené à bien pour avoir une récolte. [Le gel] c'est toujours énormément de stress physique et moral. C'est toujours compliqué, ces périodes-là."

Un an plus tôt, en avril 2021, un épisode de gel très sévère avait touché les arboriculteurs et viticulteurs du Berry. Les fruits et les futures récoltes avaient été abîmés. Face à la menace, notamment le gros épisode de gel prévu dans la nuit de ce dimanche à lundi, les arboriculteurs berrichons se sont organisés pour protéger leurs vergers.

"Les nuits sont longues" lâche Pascal Clavier, producteur de pommes bio à Saint-Martin-d'Auxigny dans le Cher. Le froid amené par le gel n'est pas le seul paramètre à prendre en compte : le vent, l'humidité, peuvent aussi avoir des conséquences sur les vergers.