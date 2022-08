"Les arbres changent de couleur" : la sécheresse en Touraine vue du ciel

Des teintes automnales en plein mois d'août, c'est ce que constatent les pilotes de montgolfières de Touraine. Depuis les airs, la sécheresse se traduit par un dégradé de jaune, des arbres qui perdent leurs feuilles et des cours d'eau plus minces.

"Les terres sont sèches, jaunes. Le phénomène le plus spectaculaire, c'est la couleur des cultures. Certaines sont complètement brûlées" raconte Bruno Parey, patron et pilote d'Aérocom Montgolfières, société basée à Onzain (Loir-et-Cher). Depuis plus de 30 ans, Bruno Parey survole la grande Touraine, de Blois à Amboise en passant par Chenonceau. "Si on compare des photos des endroits qu'on connaît, je n'ai pas souvenir d'un été aussi sec" poursuit-il. Tellement sec que des éléments inédits du paysage apparaissent...

La Loire étant très basse, j'ai vu une épave au niveau de Veuves, que je n'avais jamais vue - Bruno Parey, patron et pilote d'Aérocom Montgolfières

Une épave de barge visible dans la Loire - Bruno Parey - Aérocom Montgolfières

Les arbres changent de couleur, ils deviennent jaunes - Aurimas Vengrys, pilote Touraine Terre d'Envol

Aurimas Vengrys l'assure, des étés très secs, il en a déjà vus. Le pilote lituanien, qui survole la Touraine depuis plus de 10 ans, constate en revanche que la sécheresse touche de plus en plus les forêts. "Dès le début du mois d'août, les arbres changent de couleur, ils deviennent jaunes. L'automne arrive plus tôt."

Par endroits, les arbres jaunissent déjà - Aurimas Vengrys - Touraine, Terre d'envol

Les maïs de loin ressemblent à des champs de blé - Bruno Parey, patron et pilote d'Aérocom Montgolfières

"Vous avez des chênes, on a l'impression qu'ils sont en train de mourir, ou au moins qu'on est au bout de l'automne" raconte Bruno Parey. "Les terres sont sèches, jaunes, les maïs de loin ressemblent à des champs de blé." S'il trouve l'état de la nature "inquiétant" et "pas agréable au quotidien", Bruno Parey passe un bel été côté fréquentation. La chaleur attire les clients vers les vols en montgolfière, qui ont souvent lieu tôt le matin.

Champs moissonnés vus du ciel - Aurimas Vengrys - Touraine, Terre d'Envol