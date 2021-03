Des chênes de la forêt de la Mormal utilisés pour reconstruire la flèche de Notre-Dame-de-Paris

Clément Dubois le jeune bûcheron coupe avec une attention toute particulière le chêne de 30 mètres et d'environ 150 ans dans la forêt de Mormal.

C'est un chantier spécial ! c'est pas banal du tout, ça fait plaisir, c'est un chantier qu'on fera qu'une fois dans notre vie

Une fierté aussi pour Benoît Lengrand, responsable de l’Unité territoriale Avesnois à l'ONF, l'aboutissement du travail de plusieurs générations de forestiers selon lui.

Les chênes ont été soigneusement sélectionnés dans deux parcelles pour leur robustesse explique Benoît Lengrand, leur diamètre entre 50 cm et un mètre, et des bois qui présentent "une bonne rectitude pour avoir des poutres droites !"

Des arbres de la forêt de Mormal vont servir à la reconstruction de la flèche de Notre Dame de Paris © Radio France - Rafaela Biry vicente France bleu nord

Des arbres repérés à l'oeil par des spécialistes de l'ONF avec parfois des mauvaises surprises, quand les bûcherons découvrent en les abattant ce qu'on appelle une pourriture du cœur avec un bois altéré. Dans ces cas là d'autres arbres seront choisis.

Les arbres de la future charpente font partie des 50 hectares abattus tous les ans pendant 20 ans pour régénérer la plus grande forêt du Nord Pas de Calais, explique Benoît Lengrand

Cette parcelle était prévue en régénération et sera replantée en chêne Cécile en partie, mais aussi avec d'autres essences pour avoir une forêt plus résiliente au changement climatique. On réfléchit à introduire des espèces plus sudistes on va dire, pourquoi pas le cèdre

Les grumes de 8 à 12 mètres seront ensuite envoyées en scierie et séchées entre 12 et 18 mois. Et l'ONF espère pouvoir graver le prénom des enfants de Locquignol sur une des poutres de la charpente de Notre-Dame.