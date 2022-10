Les arbres seront bientôt de retour place de la Révolution à Besançon

Sept ans après leur départ, les arbres vont faire leur retour place de la Révolution à Besançon. En 2005, les derniers avaient été déplantés afin d'agrandir et de moderniser ce point central de la boucle. Mais avec les fortes chaleurs qui vont se poursuivre au fil des étés, la maire de Besançon, Anne Vignot, a affirmé ce mercredi que des arbres seront replantés en terre début 2024 pour rafraîchir cette place qui est un des endroits les plus chauds de la ville notamment à cause du manque d'ombre.

ⓘ Publicité

Pour cela, il faudra prendre en compte les sous-sols de la place qui seront soumis à des fouilles archéologiques et qui sont aussi remplis de canalisations d'eau, de gaz et de câbles électriques.

Des ateliers citoyens pour connaître les envies des habitants et passants

Pour le moment, la forme que prendra ces implantations d'arbres n'est pas encore définie. La mairie va mettre en place au musée des Beaux-Arts et en ligne des ateliers citoyens pour connaître les envies des habitants et passants du 21 octobre au 4 décembre inclus. Les premières esquisses seront ensuite soumises au vote des citoyens en mars 2023 avant la présentation du projet sélectionné le mois suivant.

Une place qui doit devenir un lieu de vie

Une fois le projet sélectionné, la mairie espère que la place trop souvent vide quand il n'y a pas d'événements ponctuels, devienne un point de ralliement où il fait bon de flâner et de se retrouver notamment avec la mise en place de bancs et d'infrastructures.

Beaucoup de gens réclament un aménagement de cette place qu'ils trouvent trop vide. - Farid, gérant du bar le Bunjin

La plupart des commerçants sûrs et autour de la place sont pour ce projet. "Beaucoup de mes clients me disent que cette place est aride en été", avoue Farid, gérant du bar le Bunjin. Il ajoute : "Des arbres sur le long des rails de tramway, comme à Chamars, ce serait bien. Ça changerait le paysage de la place".

Pendant l'été, les gens longent les murs et les commerces parce qu'il y a de l'ombre. Au milieu de la place, il fait trop chaud. - Kevin Bertagnoli, adjoint à la mairie à la démocratie participative et à la participation citoyenne.

Les habitants de la boucle de Besançon aussi sont demandeurs d'îlots de fraîcheurs sur cette place entre autres pour le côté esthétique. "Je me souviens qu'en 2005 les habitants de la boucle étaient pour que les arbres restent", déclare Fabrice, un habitant.

Le coût de ces plantations d'arbres n'est pas encore connu et se fera en fonctions du projet retenu.