Marché de la réparation à Dijon : les ateliers bricolage ont fait le plein

Dijon, France

Un dimanche bricolage. Voilà ce qui attendait les visiteurs du Marché de la réparation place Darcy à Dijon. Cette sixième édition s'est tenue pendant la braderie de rentrée. Organisé par la Recyclade, par Dijon Métropole et la CCI de Côte-d'Or, ce marché a accueilli des artisans locaux capables de réparer vos vieux objets pour leur donner une seconde vie. Et pour la première fois, des ateliers réparation ont été proposés aux visiteurs, avec des bénévoles de l'association.

Des ateliers pris d'assaut

Ce dimanche matin, ils sont onze, de tous les âges, inscrits comme Michèle, pour "apprendre les réflexes pour savoir réparer, comment ouvrir l'appareil, quelles sont les précautions à prendre, avec l'électricité par exemple".

Les ateliers de réparation ont fait le plein ce dimanche matin place Darcy à Dijon. © Radio France - Stéphanie Perenon

"Il doit y avoir de grands moments de solitude, quand on a tout démonté et qu'on n'arrive plus à remonter" Michèle une participante

Sur la petite table, les outils s'étalent. Les bénévoles de l'association prodiguent leurs conseils mais l’important c'est de montrer les bons gestes pour que chacun reparte en sachant les reproduire, une fois seul à la maison. Et quand tout à coup, la panne est réparée, le groupe exulte à l'image de Patrick, "c'est extraordinaire, quand on n'y connait rien, de repartir en ayant appris d'où vient la panne. C'est un petit plaisir du quotidien."

Beaucoup de monde ce dimanche matin pour les ateliers du Marché de la réparation à Dijon Copier

Des consommateurs plus attentifs

Parmi les visiteurs, Reynald venu faire réparer sa machine à expresso. Ce Dijonnais l'avoue, avant d'acheter du neuf ou de faire réparer, il est désormais plus attentif. "je suis plus suspicieux, on regarde les sites et les forums pour connaitre les conseils des consommateurs quand il y a une panne."

"Je pense qu'aujourd'hui on pourrait produire moins" Frédéric Ramette le fondateur de la Recyclade

"De toute façon, on ne pourra pas recycler ad vitam aeternam" explique Frédéric Ramette. le fondateur de la Recyclade, "je pense qu'on produit beaucoup et qu'on ferait mieux d'utiliser au moins 30% des appareils autour de nous si on les réparait".

Pour Frédéric Ramette, le fondateur de la Recyclade, le recyclage est essentiel mais il faudrait aussi penser à produire moins. Copier

Prochains "Café réparation" de la Recyclade au Foyer Bar de la MJC des Bourroches,31 boulevard Eugène Fyot à Dijon, les samedis 5 octobre, 16 novembre et 14 décembre 2019 de 9h30 à 12h30.

→ Retrouvez les Idées reçues sur le recyclage ce lundi 9 septembre 2019 sur les ondes de France Bleu Bourgogne à 6H18 et 7H18 avec Géraldine Boulez, la responsable du magasin ENVIE à Chenôve.