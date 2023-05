Les autorités mobilisées pour l'application de l'état de "crise" sécheresse dans les Pyrénées-Orientales

Depuis ce mercredi 10 mai 2023, une grande partie du département des Pyrénées-Orientales est en situation de "crise" contre la sécheresse . Un dispositif qui engendre un certain nombre de restrictions pour les particuliers et les professionnels .

Jusqu'à 1.500 € d'amende pour un particulier

Pour assurer le suivi de cette situation, la préfecture vient d'ouvrir une cellule composée de l'ensemble des autorités locales : le préfet, le parquet de Perpignan, la présidente du Département, une représentante de la présidente de Région, les pompiers, l'office français de la biodiversité et des représentants d'associations.

Des amendes plus élevées pour les professionnels

Les autorités comptent sur la responsabilité de tous pour économiser l'eau autant que possible durant l'été, mais prévoit des contrôles des particuliers et des professionnels par les policiers et gendarmes. Le parquet compte aussi contrôler les professionnels soumis aux restrictions : "les compteurs sont là pour nous indiquer qu'il peut y avoir des usages, on peut aussi faire des constatations de mauvais usages de l'eau pour engager des procédures" explique le procureur de Perpignan, Jean-David Cavaillé.

Des procédures qui peuvent aboutir à des amendes de 1.500 euros pour des particuliers et 7.500 euros pour les professionnels. En plus des contrôles, la mission de cette cellule de gestion de crise sera de se préparer à une série d'événements qui pourrait survenir pendant l'été.

1. La rupture d'alimentation en eau potable

Dans les Pyrénées-Orientales, "une grosse vingtaine" de communes sont concernées par une surveillance particulière de la part de cette cellule. La rupture d'alimentation en eau potable est envisagée, même si elle ne risque pas de se produire dans l'immédiat, rassure la préfecture. Un agent du ministère de l'Écologie descend de Paris pour épauler cette cellule.

2. Les incendies

Comme cela a déjà été le cas à Cerbère mi-avril et à Argelès au début du mois de mai , les pompiers s'apprêtent à vivre un été brûlant, avec de nombreux incendies. Par rapport à l'année dernière, à la même époque, deux fois plus de feux se sont déclenchés, et ils ont détruit dix fois plus d'hectares de végétation. Le débroussaillage obligatoire à compter du 15 mai sera scrupuleusement surveillé. La ressource en eau pour ces incendies sera également scrutée par la cellule.

3. Le risque sanitaire

Le manque d'eau dans certaines rivières entraîne un important risque de développement de bactéries. L'eau sera souvent analysée pour déceler un risque d'infection pour d'éventuels baigneurs pendant l'été. La prolifération des moustiques sera également très surveillée.

4. Les risques pour l'environnement

La biodiversité des Pyrénées-Orientales risque aussi de payer un lourd tribu de ce manque d'eau. Cette cellule va donc s'atteler à observer la réaction de la flore et la faune sauvage à ce manque d'eau. Ce manque d'eau pourrait aussi favoriser la transition de bactéries chez les animaux.