Les bassines, enjeu national pour le collectif "Plus jamais ça" en déplacement dans les Deux-Sèvres

Une délégation du collectif "Plus jamais ça" qui regroupe des ONG et des syndicats s'est rendue à Mauzé-sur-le-Mignon dans le marais poitevin ce mercredi 23 février. En soutien à la lutte des opposants aux bassines pour l'irrigation agricole.

La délégation de "Plus jamais ça" et des opposants locaux aux bassines se sont rendus sur le terrain, à Mauzé-sur-le-Mignon

Une vingtaine de représentants nationaux d'organisation comme Greenpeace, Oxfam, Attac et de syndicats tels que la CGT, FSU, Solidaires, la Confédération paysanne en déplacement dans les Deux-Sèvres ce mercredi 23 février. Regroupés au sein du collectif "Plus jamais ça", ils se sont rendus à Mauzé-sur-le-Mignon dans le marais poitevin, là où la première réserve pour l'irrigation agricole du projet controversé du bassin de la Sèvre niortaise est construite. Et ont rejoint des opposants locaux au projet.

Dans le rôle du guide de ce "méga-bassines tour", Julien Le Guet, porte-parole de Bassines non merci. Au mégaphone, il délivre ses chiffres. "Celle-ci est une petite méga-bassine puisqu'elle ne fait que 5,5 ha d'emprise au sol et le plan d'eau une fois rempli 3,7 ha. Sachant que les plus grosses bassines existantes font plus de 15 hectares".

Il faut que le scandale de ces méga-bassines soit connu nationalement

"Il faut que le scandale de ces méga-bassines soit connu nationalement", lance Cécile Duflot, ancienne secrétaire d'Europe Ecologie les Verts et ex-ministre, aujourd'hui directrice générale d'Oxfam France. "Ce n'est pas un problème local. C'est vraiment l'idée de se dire est-ce qu'on transforme le modèle agricole pour qu'il soit plus résilient face au changement climatique et qu'il évite d'aggraver la situation ou est-ce qu'on continue dans une folie comme celle que révèle les méga-bassines".

Interpeller les candidats à la présidentielle

Le collectif voudrait que les candidats à l'élection présidentielle s'emparent de cette question. "Pas seulement du sujet des méga-bassines mais du sujet de l'ensemble de l'agriculture, de la transition nécessaire de notre modèle agricole et alimentaire. Il n'y a aucune réflexion pour revenir à plus de sobriété, sur comment diminuer les besoins en eau et avoir une agriculture qui bénéficie véritablement aux agriculteurs, aux éleveurs des territoires et pas uniquement pour l'export", déplore Laure Ducos chargée de campagne culture et alimentation chez Greenpeace France.

Le déplacement s'est ensuite poursuivi à la ferme "L'accueillette du Mignon" à Saint-Saturnin-du-bois en Charente-Maritime pour discuter justement agriculture durable. Dans les Deux-Sèvres, les anti-bassines appellent à une nouvelle mobilisation les 25, 26 et 27 mars, mobilisation baptisée printemps maraîchin.