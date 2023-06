Les bassins de la Sambre et de l'Escaut placés en alerte sécheresse

Etant donné la situation des ressources en eau, de sa consommation plus élevée avec les fortes chaleurs, et des prévisions météo plutôt sèches pour les prochaines semaines, après avoir passé un arrêté vigilance le 14 avril, le préfet du Nord passe un nouvel arrêté, les bassins de la Sambre et de l'Escaut soit tout le sud du département du Nord sont placés en alerte sécheresse, le reste du département en vigilance renforcée pour limiter les consommations en eau.

ⓘ Publicité

Principales mesures de restriction pour les secteurs en alerte sécheresse

- l’arrosage des pelouses est interdit sauf pour les semis de l’année, auquel cas il est permis avant 9h ou après 19h.

- **l’arrosage des jardinières, plates-bandes fleuries publiques ou privées, des espaces verts publics ou privés, l’arrosage des potagers et l’arrosage des espaces sportifs de toute nature sont interdits entre 9h et 19h.

- l’arrosage des terrains de golf est interdit de 8h à 20h.

- le nettoyage à l’eau des chaussées, caniveaux et surfaces extérieures imperméabilisées est interdit "sauf besoins strictement nécessaires pour assurer l’hygiène et la salubrité publique et après balayage voire brossage de la voirie".

- les Installations Classées Pour la protection de l'Environnement voient leur autorisation de prélèvements réduite de 10%.

- pour les agriculteurs, l’irrigation est interdite les samedis et dimanches de 10 h à 18 h.**

- le lavage des véhicules est interdit hors des stations professionnelles équipées de matériel à haute pression ou d’un système de recyclage de l’eau.

- la vidange et le remplissage des étangs, plans d’eau et bassins de loisirs est interdit.

Principales mesures de restriction pour les secteurs en vigilance renforcée

_l’arrosage des pelouses, jardinières, plates-bandes fleuries publiques ou privées, des espaces verts publics ou privés, l’arrosage des potagers et l’arrosage des espaces sportifs de toute nature sont interdits entre 11h et 16 h.

- l’arrosage des terrains de golf est interdit de 11h à 16 h.

- le remplissage des piscines privées liées à des habitations individuelles ou collectives est interdit, sauf dispositifs de type « pataugeoires », 40 cm d’eau maximum. La mise à niveau est autorisée.

- l’alimentation des fontaines publiques et privées en circuit ouvert est interdite dans la mesure où cela est techniquement possible.

- le nettoyage à l’eau des chaussées, caniveaux et surfaces extérieures imperméabilisées ainsi que des extérieurs des bâtiments (murs, toitures, sols) est interdit de 11h à 16h, sauf s’il est réalisé par des entreprises spécialisées dans le nettoyage ou une collectivité.

- les installations industrielles (ICPE) voient leur autorisation de prélèvements réduite de 5%.

- au niveau agricole, l’irrigation est interdite les samedis et dimanches de 11 h à 16 h.

- la vidange des plans d’eau est interdite. Le remplissage des plans d’eau, étangs et bassins régulièrement autorisés au titre de la loi sur l’eau (et, le cas échéant, dont la hutte de chasse est immatriculée) est autorisé jusqu’à 30 % de la profondeur maximale du plan d’eau.

6° année d'arrêtés de restrictions d'eau

C'est la sixième année que des arrêtés limitant des usages de l'eau sont pris dans le Nord ( 2017,2018, 2019, 2020 et 2022). En 2022, la sécheresse a été "exceptionnelle autant par sa durée que par son intensité" précise le communiqué de la préfecture.

Il a fallu attendre début 2023 pour que les nappes phréatiques commencent à se recharger, une embellie de courte durée car l'hiver a été plutôt sec avec 32 jours consécutifs sans pluie, limitant la recharge des nappes.